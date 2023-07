per E-Mail teilen

Im Aschaffenburger Schloss Johannisburg rutschten die Vogelkinder auf dem Dach ab, plumpsten in ein Regenrohr und kamen nicht mehr heraus.

Die Feuerwehr war einmal mehr der Helfer in der Not. Diesmal in Aschaffenburg. Dort hatte eine Gans ihr Nest auf dem Dach des Schlosses Johannisburg gebaut. Die stolze Gänsemama hat acht Küken ausgebrütet – und die waren auf dem Dach der Residenz unterwegs und rutschten ab.

Die acht Küken landeten in einem Regenrohr und konnten nicht allein herausklettern. Auch die Gänsemama hatte keine Chance, ihren Nachwuchs aus dem Rohr zu bekommen. Das hat eine Mitarbeiterin des Schlosses am Samstagmorgen mitbekommen und die Feuerwehr gerufen.

Die Gänseküken plumpsten in ein Regenrohr am Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David-Wolfgang Ebener

Gänseküken in Aschaffenburg mit Drehleiter gerettet

Die Helfer rückten mit einer Drehleiter an und holten ein Küken nach dem anderen aus dem Regenrohr. Die Gänsemama saß dabei die ganze Zeit auf einem Fenstersims und beobachtete den Rettungseinsatz. Die Feuerwehr setzte die Küken in einen Karton und brachte sie in den Schlosspark.

Im Park setzte die Feuerwehr die Küken auf den Rasen. In dem Moment kam auch die Gänsemama angeflogen und nahm ihren Nachwuchs (vermutlich) dankbar entgegen – und watschelte mit ihm in den Sonnenuntergang. Oder so ähnlich.