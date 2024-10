per E-Mail teilen

Hat der Besitzer seinen Königspython beim Gassi-Gehen vergessen oder war die Schlange ein Trennungstier? In der SWR3 Morningshow haben wir spekuliert, was dahintersteckt!

Der 1,50 Meter lange Königspython hatte sich in einem alten Plastikeimer an der Bushaltestelle befunden, als ein Mann sie am Sonntag gefunden hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Eigentümer die Würgeschlange dort ausgesetzt hat. Der Eimer war schließlich extra isoliert, weil die exotischen Königspythons eher warme Temparaturen mögen.

Kenn: Finder rettet dem Königspython das Leben

Lebensgefährlich wurde die Situation allerdings nur für die Schlange selbst. Das ungiftige Tier hatte sich zum Teil schon aus dem Eimer befreit. um zu fliehen. Das hätte bei den niedrigen Temparaturen vermutlich den sicheren Tod bedeutet. Glücklicherweise hatte der Finder sogar ein kleines Terrarium zu Hause, in dem er die Schlange unterbringen konnte. So soll er den Königspython auch der Polizei übergeben haben.

Frau von Schlange gefressen!? Leiche in Riesenpython gefunden

Wie konnte das passieren? Die SWR3 Morningshow spekuliert 😂

Vermutlich denkt ihr jetzt: Wie zur Hölle konnte das passieren und warum ausgerechnet an einer Bushaltestelle? Dasselbe haben sich unsere Moderatoren Anneta Politi und Kemal Goga in der SWR3 Morningshow gefragt – und das sind ihre Theorien:

Beim Gassi-Gehen vergessen: Das Wetter am Sonntag war schön, vielleicht wollte der Besitzer sein exotisches Tier mal mit an die frische Luft nehmen? Und wenn man dann womöglich noch fast den Bus verpasst, kann man seinen Königspython ja schon mal an der Haltestelle vergessen... Die Schlange war ein Trennungstier: Vielleicht hatte eine verlassene Person dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin schon häufiger gesagt: „Komm und hol das Tier!“ Als letzter Ausweg wurde die Schlange dann zur Bushaltestelle des oder der Ex gebracht – sicherlich keine gute Idee!

Morningshow: Mann findet Python an Bushaltestelle

Wie geht es mit dem Python weiter?

Die Polizisten haben die Schlange der Feuerwehr übergeben, die sich erstmal um eine geeignete Unterkunft für das Tier kümmert. Und die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer der Schlange. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnumer 06502-91570 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.