Etliche Vögel sterben gerade im Schwarzwald. Der Grund: Sie werden von Autos überfahren. Das könnt ihr dagegen tun.

Der Fichtenkreuzschnabel wird auch der „Papagei des Schwarzwaldes“ genannt. Um ihn zu schützen, ruft der Nationalpark Schwarzwald Autofahrer dazu auf, auf der Schwarzwaldhochstraße langsamer zu fahren. Denn: Der Vogel aus der Finken-Familie pickt momentan das Streusalz von der Straße.

Finken picken Salz von den Straßen im Schwarzwald

Die Vögel sind dabei so konzentriert, dass sie einfach mitten auf der Fahrbahn sitzen bleiben, nicht wegfliegen und so zu Verkehrsopfern werden. Alle Autofahrer sollen jetzt etwas weniger aufs Gas treten. So sollen die Vögel Zeit haben, wegfliegen zu können, sagte ein Mitarbeiter des Nationalparks Schwarzwald.

Hunderte tote Vögel im letzten Jahr

Letztes Jahr zählte der Nationalpark zwischen Februar und April Hunderte tote Vögel an der Schwarzwaldhochstraße. Die Weibchen sind olivgrün gefärbt. Bei Männchen variiert das Federkleid von gelb über orange bis hin zu karminrot.