Nach dem milden und regnerischen Beginn des Novembers ist das Wetter bei uns jetzt umgeschlagen: Nach dem Glatteis kommt am Wochenende auch der erste Schnee.

Einen Monat vor dem offiziellen Winterbeginn ist Eis und Schnee in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eingezogen. In der Nacht auf Mittwoch sind die Temperaturen zum ersten Mal auf unter null Grad gesunken – und weil es dazu auch noch feucht war, wurde es vor allem in den höheren Lagen glatt. Schnee war zwar eher selten, aber ...

Am Wochenende wird's weiß. Und das fast überall. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen zum Beispiel um Stuttgart herum auf etwa 1 bis 2 Grad. Im Bergland sinken sie unter null Grad – auf -2 bis -4 Grad. Somit bekommen die Hochlagen sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz den ersten Schnee. Dazu wird es ab etwa 300 oder 400 Metern glatt.

Aus Nordosten strömt aktuell kältere Luft zu uns, so dass in der kommenden Nacht in der Nordhälfte verbreitet #Frost auftritt. Schnell noch empfindliche Pflanzen sichern! /V pic.twitter.com/VMUhdhWMih

Am Samstag schneit es dann in Höhen über 500 Metern weiter, die Temperaturen dort liegen um den Gefrierpunkt. Weiter unten kann es immer wieder regnen – bei bis zu 4 Grad.

Nacht zum Sonntag: Schnee bis in tiefere Lagen

In der Nacht zum Sonntag rutscht die Schneefallgrenze dann nochmal ein Stück weiter nach unten. Nur noch unterhalb von 200 Meter regnet es, alle anderen bekommen Schnee – oder Schneeregen. Und auch dann kann es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder glatt werden.

Der Sonntag wird nasskalt und zum teil auch regnerisch, im Bergland gibt’s Frost. In der Nacht auf Montag regnet es immer wieder, die Schneefallgrenze liegt dann wieder höher – Schnee gibt es dann nur noch in den höheren Lagen über 600 Meter. Und auch in der Nacht zum Montag drohen fast überall rutschige Straßen – nur nicht im Rheintal.

Vor dem Schnee bleibt's glatt und kalt

So geht es in den nächsten Tagen erst einmal weiter: Mal Sonne, mal Wolken, Regen und Temperaturen tagsüber bis maximal 11 Grad. Nachts zum Teil unter null Grad – damit kann es auch in den kommenden Nächten glatt werden. Ein paar erste Schneeflöckchen sind höchstens im Schwarzwald, auf der Alb und Richtung Allgäu drin.

Autobahnmeistereien auf Schnee gut vorbereitet

In Baden-Württemberg sind die Autobahnmeistereien aber gut auf den ersten Schnee vorbereitet. Die Salzhallen und Solelager mit etwa 36.500 Tonnen Salz und zwei Millionen Liter Flüssigsalz seien befüllt, hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in Stuttgart mitgeteilt.

Bei Schnee oder Glatteis sind bis zu 100 Streu- und Räumfahrzeuge im Einsatz, um die rund 1050 Autobahnkilometer im Südwesten freizuhalten.

Streusalz adé? Auf den Autobahnen wird auf Sole gesetzt

Fun Fact: Streusalz ist mittlerweile gar nicht mehr die erste Wahl bei Wintereinsätzen. Die Autobahnmeistereien setzen auf flüssige Salzlösung – die Sole. Das ist deutlich effektiver, weil es länger auf den Fahrbahnen bleibt als das ansonsten eingesetzte angefeuchtete Streusalz.

„ Daher wird das Versprühen von Sole von den Straßenmeistereien vermehrt bei vorbeugenden Winterdiensteinsätzen angewandt “, hat das Landesverkehrsministerium mitgeteilt. Durch die längere Wirksamkeit der Sole könne drohende Glätte bei überfrierenden Straßen noch effektiver bekämpft oder sogar ganz verhindert werden.

Auch für die Umwelt ist die Sole deutlich angenehmer: Der Salzverbrauch und die Verluste durch Verwehen reduzierten sich und es seien weniger Einsatzfahrten erforderlich, heißt es.

Genügend Streusalz für Bundes- und Landstraßen

Auch die 87 Straßenmeistereien, die für Bundes- und Landstraßen zuständig sind, haben gut gefüllte Lager. Die Kapazität betrage etwa 150.000 Tonnen Auftausalz, teilte das Verkehrsministerium mit. Auf den Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg wurden im letzten Winter etwa 65.000 Tonnen Salz gestreut.