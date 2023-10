Am frühen Sonntagmorgen ist im spanischen Mucia in einer Disco ein Feuer ausgebrochen. Mindestens ein Dutzend Menschen starben, mehrerer werden noch vermisst.

Unbeschwert feiern gehen, die Nacht zum Tag machen und gute Laune haben – das wollten die Gäste einer Diskothek im spanischen Murcia in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Party-Nacht endete mit einer Katastrophe, als gegen sechs Uhr morgens plötzlich ein Feuer ausbrach.

Die Tanzflächen und Theken verwandelten sich blitzschnell in ein Feuerinferno – mindestens 13 Menschen sind ums Leben gekommen. Mindestens vier Menschen seien verletzt worden, hat der regionale Notdienst mitgeteilt.

Wir sind alle am Boden zerstört

Disco in Flammen: Drei Tage Trauer in Murcia

Murcias Bürgermeister José Ballesta hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Mehrere Menschen werden in den Trümmern der Disco noch vermisst. Deshalb schlossen die Behörden nicht aus, dass die Opferzahl noch ansteigt.

In den sozialen Medien sind Videos zu sehen, wie die Flammen noch vor Sonnenaufgang meterhoch aus dem Dach der Disco Teatre schlagen. Das Feuer ist wohl in einer der drei Discos ausgebrochen und hat nach ersten Angaben der Ermittler auch schnell auf die anderen Lokale übergegriffen.

Feuer in Disco: Flammen waren kilometerweit zu sehen

Nach Sonnenaufgang sei die Rauchwolke aus dem Einkaufs- und Vergnügungszentrum Las Atalayas vor den Toren Murcias kilometerweit zu sehen gewesen, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE. Die Feuerwehr brauchte drei Stunden – gegen neun Uhr waren die Flammen gelöscht.

„ Die Vermissten werden weiterhin unter extremen Schwierigkeiten gesucht “, hat Bürgermeister Ballesta gesagt. Er will den verzweifelten Angehörigen ein wenig Hoffnung machen: „ Im Familienbetreuungsdienst kommen derzeit immer mehr Familien an, die nicht wissen, wo ihre Lieben sind. Aber es kann natürlich sein, dass sie an anderen Orten sind. “

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat den Opfern und Angehörigen der „ Tragödie “ auf X seine „ Zuneigung und Solidarität “ ausgesprochen und dem regionalen Regierungschef alle Hilfe und Zusammenarbeit zugesagt.

Feuer in Disco in Murcia: Ursache noch nicht klar

Die Ursache und der genaue Ort des Brandausbruchs sind noch nicht klar. Die Ermittlungen dazu liefen, hat der Sprecher der Nationalen Polizei, Diego Seral, gesagt. Auch zu den Identitäten der Todesopfer hat es bisher noch keine Aussagen gegeben – was die Angehörigen der Opfer stark kritisieren.

Eines steht aber fest: Es war der schlimmste Disco-Brand in Spanien seit fast dreieinhalb Jahrzehnten. 1990 kamen bei einem Feuer in der Tanzbar Flying in Saragossa 43 Menschen ums Leben. Noch schlimmer war ein Feuer 1983 in der Disco Alcalá 20 in Madrid: Dort starben wenige Tage vor Heiligabend sogar 81 Menschen in den Flammen.