Kommissar aus dem Polizeiruf Frankfurt (Oder)

Vincent Ross, gespielt von André Kaczmarczyk, bringt seine ganz eigenen Weltansichten und Arbeitsmethoden mit. Seine Kindheit und Jugend hat er in Frankfurt (Oder) verbracht. Er kommt aus einem für diese Stadt typischen „Arbeiterhaushalt“. Vincent ist ein Einzelkind, eigentlich ein Wunschkind seiner Eltern, die ihm viel Liebe und Zuneigung gegeben hätten, wären sie nicht so sehr mit sich selbst und der Absicherung ihrer Existenz beschäftigt gewesen.

Bevor Vincent zur Polizei ging, hat er sich bereits in unterschiedlichen Bereichen ausgetobt: Soziales Jahr, diverse Praktika und ein abgebrochenes Psychologiestudium. Er selbst hätte nie gedacht, dass er einmal bei der Polizei landen würde. Aber am Ende hat sein unerschöpfliches Interesse am Menschen dazu geführt, sich für eine höhere Laufbahn bei der Polizei zu bewerben. Die Aussicht auf einen sicheren Job im Öffentlichen Dienst war für ihn dabei ein wichtiger Aspekt.

André Kaczmarczyk spielt Vincent Ross

André Kaczmarczyk kam 1986 in Suhl, Thüringen, zur Welt. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und spielte in Rostock, Berlin und Dresden. Seit 2016 ist er Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses. Für seine Leistung wurde Kaczmarczyk 2003 mit dem Jugendkulturpreis der Stadt Eisenach ausgezeichnet. Schon zweimal in Folge erhielt er den Publikumspreis „Gustaf“.