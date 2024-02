Die Kansas City Chiefs siegten am Sonntag beim wichtigsten Sportereignis der USA – dem Super Bowl. Das wollten sie jetzt zusammen mit ihren Fans feiern. Doch plötzlich fielen Schüsse.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es ein Todesopfer gibt. Das sagte Polizeichefin Stacey Graves bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Mehr als 20 Menschen sollen bei dem Vorfall am Rande der Parade verletzt worden sein – darunter auch Kinder.

Schüsse bei Sieges-Parade der Chiefs nach Superbowl

Bei der großen Parade feierten die Kansas City Chiefs ihren vierten Super-Bowl-Sieg. Tausende Fans waren gekommen, um der Mannschaft zuzujubeln. Die Football-Stars führen mit mehreren Doppeldeckerbussen durch die Stadt. Gegen Ende der Siegesfeier kam es dann zu dem Zwischenfall.

Den offiziellen Angaben nach fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs. Ob die Tat mit der Parade in Verbindung stand, ist noch unklar. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Menschen panisch wegrannten oder sich zu Boden warfen, während Polizisten mit Schutzwesten und gezogenen Waffen sich einen Weg durch die Menschenmassen bahnten. „Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Und wir arbeiten daran, alle umliegenden Gebiete und Geschäfte zu räumen“ , erklärte die Polizeichefin.

Laut Polizei wurden drei Verdächtige festgenommen. US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert worden, teilte das Weiße Haus mit.

Chiefs-Stars Travis Kelce, Patrick Mahomes & Co. sind in Sicherheit

Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Kansas City Chiefs sind in Sicherheit. Chiefs-Athletiktrainer Rick Burkholder sagte, sie seien in Bussen auf dem Rückweg zum Arrowhead-Stadion gewesen, als die Schüsse fielen.

Die Kansas City Chiefs verurteilten den Schusswaffenangriff. „Wir sind zutiefst traurig über diesen sinnlosen Akt der Gewalt“ , erklärte das Football-Team. Quarterback Patrick Mahomes meldete sich schon zu dem Vorfall. Er schrieb auf X:

Praying for Kansas City… 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben am Sonntag in Las Vegas das Finale der NFL gegen die San Francisco 49ers mit 25:22 gewonnen. Superstar Taylor Swift begleitete ihren Freund Travis Kelce – anders als am Sonntag – Medien zufolge nicht bei der Parade in Kansas City.