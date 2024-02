Wett-Trinken in der VIP-Loge So reagiert Taylor Swift auf die Buhrufe beim Super Bowl

Spannung pur beim Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers, dazu eine spektakuläre Half Time Show von Usher. Und trotzdem reden alle über Taylor Swift.

Das ist Superstar Taylor Swift sicherlich nicht gewohnt: Als die 34-Jährige am Sonntagabend auf der Leinwand des Allegiant Stadiums in Las Vegas gezeigt wird, hagelt es Buhrufe. Wirklich beeindrucken lässt sie sich davon aber nicht: Swift setzt ihren Getränkebecher an, leert ihn in einem Zug und knallt den Becher auf den Tisch.

Icon. @TaylorSwift13#SBLVIII pic.twitter.com/G0FzHIyiLB

Für Travis Kelce: Taylor Swift fliegt aus Japan zum Super Bowl

Um ihren Partner Travis Kelce von den Chiefs anzufeuern, setzte Swift alles in Bewegung. Noch am Samstagabend spielte sie ein Konzert ihrer Welttournee in Tokio. Ob sie es rechtzeitig zum Spiel des Jahres schaffen würde – unklar.

Dank der großen Zeitverschiebung zwischen Japan und den USA und einem Flug im Privatjet landete die Sängerin aber schon am Samstag in Los Angeles und konnte von dort entspannt nach Las Vegas. Und der Stress hat sich gelohnt: Kelce hat mit seinen Kansas City Chiefs 25:22 nach Verlängerung gewonnen und damit den Titel verteidigt.

Mit diesen Stars hat Taylor Swift den Super Bowl geguckt

Swift schaute sich das Spiel natürlich in einer VIP-Loge an. Mit dabei waren Schauspielerin Blake Lively, Stylistin Ashley Avignone und die Rapperin Ice Spice. Sie war komplett in schwarz gekleidet, dazu eine rote Jacke der Kansas City Chiefs. Und: Swift trug eine Kette mit der 87 – die Trikotnummer von Travis Kelce – um den Hals.

Taylor Swifts Freund sorgt mit Ausraster für viralen Moment

Glück in der Liebe, Pech im Spiel? In der ersten Halbzeit fand Travis Kelce nicht wirklich ins Spiel. Das führte sogar dazu, dass Kelce seinen Coach Andy Reid anschrie und schubste, weil er nicht Teil eines Spielzugs war. Sein Ausraster wurde auf Social Media direkt zu zahlreichen Memes verarbeitet.

Travis Kelce gotta do better manpic.twitter.com/hsGlesIiQm

In der zweiten Halbzeit und der Verlängerung konnte Kelce aber entscheidend dazu beitragen, dass sich die Chiefs auch in diesem Jahr den Titel der National Football League (NFL) sichern konnte.