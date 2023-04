Diese neue Konzerthalle in Vegas bricht Rekorde und ist sogar aus dem Weltraum sichtbar. U2 spielen dort als erste Band für mehrere Wochen ihre Residency-Konzertreihe.

The Sphere ist eine komplett runde und verglaste Konzerthalle und das höchste Kugelbauwerk der Welt – mit mehr als 150 Metern Breite und 90 Metern Höhe. Zwei Milliarden US-Dollar hat der Bau gekostet, die Halle fasst bis zu 17.000 Zuschauende und wird den größten 16K-LED-Screen weltweit haben. Auch die 55.700 Quadratmeter große Außenhülle wirkt wie ein riesiger Screen, da sie mit LED-Lichtelementen bestückt ist. Durch einen Kameratrick kann es so aussehen, als könne man durch das Gebäude hindurch auf die andere Seite sehen.

Die Besucherinnen und Besucher sind im Inneren von 775 Tonnen Stahl und dem riesigen Bildschirm umgeben, der direkt hinter den Sitzen beginnt und sich von einer Seite zur anderen erstreckt. Wie in einem 5D-Kino können die Sitze Wind, Temperatur und Geruch erzeugen. Neben dem LED-Screen gibt es 164.000 kleine Lautsprecher mit individuellem Sound für jeden Sitzplatz. Man hat also keine breiten Lautsprecher-Türme über und neben der Bühne mehr, sondern spezielle kleine Boxen, die in die Wände integriert sind. Für den Mega-Screen wurde in Kalifornien extra ein neues Studio gebaut, um nur Content für diese neuartige Technik zu entwickeln.

U2 in The Sphere: So wird ihre Residency in Las Vegas

Eröffnen dürfen U2 die neue kugelförmige Super-Arena mit der Konzertreihe zu ihrem Album Achtung Baby. Frontmann Bono sagt:

Wir sind die richtige Band, ‚Achtung Baby‘ das richtige Album und die Sphere der richtige Veranstaltungsort, um das Live-Erlebnis der Musik auf die nächste Stufe zu heben.

Schon der Titel der Konzertreihe zeigt, worum es hauptsächlich gehen soll: U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere. Sie werden ihr legendäres Album Achtung Baby, das sie 1991 zusammen mit Daniel Lanois und Brian Eno unter anderem in den Hansa-Studios in Berlin aufgenommen haben, in voller Länge spielen. Das UV steht dabei für den Song Ultraviolet, der auch auf Achtung Baby ist. In einem zweiten Set wird es dann eine Art Greatest-Hits-Teil geben.

Darum ist U2-Drummer Mullen Jr. nicht in Vegas dabei

Mit dabei sind natürlich auch Gitarrist The Edge und Bassist Adam Clayton, nur Schlagzeuger Larry Mullen Jr. wird dieses Mal fehlen. Er nimmt sich eine Auszeit wegen einer Operation und wird von Bram van den Berg vertreten, Drummer der holländischen Band Krezip. Es ist das erste Mal seit 1978, dass U2 ohne Larry Mullen spielen. Die Auftritte werden, wie man es von U2 kennt, von einer gewaltigen Bühnenshow begleitet. Die Konzertreihe beginnt am 29. und 30. September, weitere Shows sind Anfang Oktober geplant. Es ist aber aber davon auszugehen, dass diese kleine Residency verlängert wird. Die Ticketpreise für die Konzerte liegen zwischen 140 und 800 Dollar.