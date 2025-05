Auch wenn SWR3Land nicht am Meer liegt – es gibt Wellen zum Surfen. Die neueste rollt jetzt in Freiburg mit Blick auf den Schwarzwald. Hier findet ihr noch mehr coole Spots.

Menschen mit Surfbrett unterm Arm in der Stadt – das gibt es jetzt auch in Freiburg. Am 3. Mai eröffnet dort die erste künstliche Surfwelle , zumindest inoffiziell. Ab dann kann man Slots zum Surfen buchen. Am 17. Mai wird die Welle in Freiburg dann offiziell eröffnet.

Im Video direkt den Surf-Vibe spüren:

Sommerfeeling: SWR3 Reporterin hat die Welle in Freiburg getestet

Die Location sieht aus wie ein riesiges Schwimmbecken – eben mit einer künstlichen Welle drin. SWR3 Reporterin Jessica Hans hat sich die neue Surfwelle angeschaut und getestet, wie viel Sommerstimmung da aufkommt. Der Blick beim Surfen in den Schwarzwald war zumindest schon mal besonders, erzählt sie in der SWR3 Morningshow.

Nachrichten 2.5.2025 SWR3-Reporterin Jessica Hans: Sommerfeeling auf der Surfwelle in Freiburg Dauer 0:41 min SWR3.Reporterin Jessica Hans hat sich die neue künstliche Surfwelle angeschaut - wie viel Sommerstimmung kommt da auf?

Die künstliche Welle in Freiburg findet sie ganz cool, aber auch etwas gewöhnungsbedürftig. Der Vorteil: Man kann dort auf dem Brett einfacher stehen als auf den Wellen im Meer.

Nachrichten 2.5.2025 SWR3-Reporterin hat die Welle selbst ausprobiert Dauer 0:29 min Der Vorteil: Man kann dort auf dem Brett einfacher stehen als auf den Wellen im Meer.

Das Surfen in Freiburg ist allerdings nicht ganz günstig: Eine halbe Stunde kostet für Kinder 44 Euro und 55 für Erwachsene.

Hier gibt es weitere Infos zur Welle von unseren SWR Aktuell-Kollegen aus Freiburg:

Blackforestwave in Pforzheim – Surfen auf dem Fluss

Die künstliche Welle in Freiburg ist nicht die einzige in SWR3Land, auf der ihr surfen könnt. Mitten in Pforzheim gibt es auch eine Welle – eine Flusswelle. Genauer gesagt im Metzelgraben. Das ist ein Kanal, der aus der Nagold abgeleitet wird.

Die Welle wird vom Pforzheimer Verein Blackforestwave betrieben, auch sie wird durch eine Konstruktion speziell erzeugt. Weil sie aber in einem natürlichen Gewässer ist, sind die Welle und der Spot immer vom aktuellen Wasserstand abhängig. Am besten informiert ihr euch also vorher, bevor ihr euch das Brett schnappt und nach Pforzheim fahrt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von blackforestwave

Gefährliche Strände am Rhein: DLRG warnt vor Google-Rezensionen

Hot-Spot für Surfer: Eisbachwelle in München

Als die erste künstliche Welle in Deutschland gilt die Eisbachwelle in München. Seit mehr als 40 Jahren wird dort gesurft. Sie ist allerdings nur etwas für Profis und Könner. Surf-Fans aus der ganzen Welt kommen dorthin. Am Rand und auf der Brücke am Eisbach stehen immer viele Leute und schauen den Surfern zu.

Von Afghanistan zu den Wellen der Welt: Ein Mann und seine Surf-Mission

Momentan kann dort allerdings nicht gesurft werden. Der Abschnitt ist gesperrt, der Wasserstand wurde abgesenkt. Mitte März hat es dort einen tödlichen Unfall mit einer 33-jährigen Surferin gegeben. Die Polizei-Taucher und Experten suchen dort derzeit nach der Unfall-Ursache.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von polizeimuenchen

Und die wohl weltweit erste stehende Welle in einem See ist die in Langenfeld in Nordrhein-Westfalen. Dort – zwischen Köln und Düsseldorf – gibt es ein riesiges Wassersportgelände mit mehreren Wakeboard-Anlagen, aber eben auch mit einer künstlichen Welle.

Nazaré, Portugal: Hier gibt es die größten Wellen in Europa

Und wer keine Lust auf kleine, künstliche Wellen hat, der sollte seinen Blick nach Portugal richten. Dort ist DER Hotspots für Big-Wafe-Surfing. Die Riesenwellen gibt es in Nazaré. Sebastian Steudtner zählt zu den besten Surfern der Welt. Im vergangenen Jahr hat er dort seinen persönlicher Rekord aufgestellt – mit einer 28,57 Meter hohen Welle!