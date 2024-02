Am Ende ist es eine Geschichte mit Happy End in Berlin, die Lenny, seine Mutter Andrea und Taxifahrer Maschid Aso wohl noch Jahre erzählen werden.

Der 14-jährige Lenny wollte seinen Vater übers Wochenende eigentlich in Pforzheim besuchen. Gelandet ist er dann aber in Berlin – aus Versehen. Der Vater hatte offenbar eine falsche Tour mit dem Flixbus gebucht. Von der Odyssee hat zunächst der BR berichtet.

Statt Pforzheim: Lenny fährt von Würzburg nach Berlin

Bei der Abreise in Würzburg hatte der 14-Jährige wohl noch die Bus-Nummer gecheckt, die sein Vater ihm bei der Buchung mitgegeben hat. Alles in Ordnung. Aber dann auf der Fahrt bekommt Lenny mit, dass der Bus gar nicht nach Pforzheim fährt, sondern nach Berlin.

Der Junge ruft während der rund 500 Kilometer langen Fahrt seine Mutter Andrea an. Die sagt, dass sie sofort ins Auto springen wird, nach Berlin fahren und ihren Sohn dort am Hauptbahnhof in Empfang nehmen will. Ihre Idee: Lenny soll mit einem Taxi vom Busbahnhof Charlottenburg zum Hauptbahnhof Berlin fahren, dort will sie ihn treffen.

Held der Geschichte: Taxifahrer Maschid Aso aus Berlin

Jetzt kommt Taxifahrer Maschid Aso ins Spiel, der der Geschichte eine wunderbare Wendung gibt: Maschid Aso ist von der Idee der Mutter nur halb begeistert. Denn, so berichtet der BR weiter, gibt der Taxifahrer zu bedenken, dass der Berliner Hauptbahnhof für einen 14-Jährigen kein guter Ort ist, um dort am späten Abend stundenlang alleine zu warten.

Er ruft die Mutter an und spricht sich mit ihr ab. Lenny soll bei ihm im Taxi bleiben, bis die Mutter in Berlin angekommen ist. Währenddessen macht er mit dem Jungen eine kleine Stadtrundfahrt, zeigt ihm das Brandenburger Tor und besorgt in einem Imbiss noch etwas zu Essen.

Damit die Mutter ihren Sohn schneller in Empfang nehmen kann, fährt Maschid Aso ihr sogar ein Stück entgegen. Die drei treffen sich also Mitten in der Nacht in Potsdam an einer Autobahnraststätte. Dort sind sie einfach nur froh und dankbar, dass dieser unerwartete Ausflug eine so gute Wendung genommen hat.