Zwei Männer waren mit ihren Kajaks unterwegs, als einer der beiden von einem Wal verschluckt wurde. Wenige Sekunden später tauchte er wieder auf – hier das Video anschauen!

Der Kajakfahrer Adrián Simancas paddelte nichts ahnend nahe der Stadt Punta Arenas in Patagonien, als plötzlich ein riesiger Wal aus dem Wasser auftauchte und ihn und sein gelbes Boot komplett verschluckte! Das zeigen Aufnahmen, die von Simancas Vater Dell aufgenommen wurden und in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Wal verschluckt Kajak: Zum Glück nur kurz

Doch zum Glück ist der Schock nur kurz, nach wenigen Sekunden kommt Adrián wieder an die Oberfläche – seine Schwimmweste gibt ihm Auftrieb. In der Aufnahme ist zu hören, wie Simancas seinem Vater zuruft: „ Ich dachte, er hätte mich verschluckt. “ Der seinem sichtlich geschockten Sohn zu Hilfe eilende Vater wiederum versuchte seinen Sohn mit den Worten zu beruhigen: „ Entspann dich, entspann dich, ich komme. “

Dem Sender TVN sagte der Vater später, in den Sekunden, als sein Sohn plötzlich verschwunden war, habe er „ wirklich Angst “ gehabt. „ Und plötzlich schoss er heraus. “ Der 24-Jährige selbst kam offenbar mit dem Schrecken davon. Er habe etwas gesehen, das „ blau und weiß war und dicht an meinem Gesicht vorbeizog “, sagte er später TVN. Er habe gar nicht begriffen, was passierte. Er dachte, der Wal hätte ihn „ gefressen “.

Hier könnt ihr euch das krasse Video ansehen! 👇

Kajak verschluckt: Können Wale Menschen essen?

Laut Experten sind zumindest Buckelwale aufgrund ihres kleinen Rachens nicht dazu in der Lage, Menschen zu verschlucken. Der Meeresbiologin Maria José Pérez von der Universität von Chile zufolge sind Vorfälle wie diese „ sehr selten “. Das Kajak schwamm wohl in einer Futterstelle und der Wal habe das kleine Boot wohl gar nicht bemerkt.

