Wieso stach ein Mann in Würzburg offenbar wahllos auf Menschen ein? Während die Polizei nach dem Tatmotiv sucht, trauert die Stadt um die Opfer des Angriffs.

Gegen 17 Uhr am Freitagnachmittag geht der Notruf bei der Polizei ein: Messerangriff am Würzburger Barbarossaplatz. Ein Mann taumelt barfuß durch die Innenstadt – in der Hand ein Messer mit einer langen Klinge. Das ist auf Videosequenzen zu sehen, die im Internet kursieren.

Das Messer soll er zuvor aus der Auslage eines Kaufhauses genommen und dort offenbar wahllos auf die Leute in nächster Nähe eingestochen haben. Drei Frauen tötet er so. Anschließend greift er weitere Menschen in einer Bank und auf der Straße an. Mindestens fünf Frauen verletzt er schwer, einen Jungen leicht. Eine der Schwerverletzten soll noch immer in Lebensgefahr schweben.

Passanten versuchen Täter zu bremsen

Die Polizeibeamten rücken mit einem Großaufgebot aus und sperren Teile der Innenstadt. Da haben mehrere Passanten bereits versucht, den Angreifer zu überwältigen. Ein Mann geht mit einem Besen auf ihn los, andere sind in Videoclips mit Holzstühlen in der Hand zu sehen.

Ein großer Dank und Respekt für das beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten. Und allen Rettungskräften für ihren Einsatz vor Ort. #würzburg

In der Tat sind da auch couragierte Würzburger Bürger hier eingeschritten und haben versucht, den Täter zu bremsen. Und das hat möglicherweise dann auch dazu beigetragen, um weitere Opfer zu verhindern

Der Täter verschwindet in einer Seitengasse, viele Passanten rennen ihm nach. Ein Streifenwagen nimmt die Verfolgung auf. Wenig später stoppen Polizisten den Angreifer durch einen gezielten Schuss in den Oberschenkel.

Fakten statt Spekulationen: durch den Angriff eines 24-jährigen Somalier kamen drei Menschen zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der in Würzburg wohnenede Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr. #WUE2506

Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier, der seit 2015 in Deutschland lebt und als Asylbewerber zur Zeit in einer Würzburger Obdachlosenunterkunft wohnt. Nach einem Zwischenfall dort Anfang des Jahres, bei dem er Mitbewohner und Verwalter mit einem Messer bedroht haben soll, sei er vorübergehend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden, sagte der Generalstaatsanwalt von Bamberg, Wolfgang Gründler. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein, ein psychiatrisches Gutachten steht aber noch aus.

Nach der Messerattacke in der Würzburger Innenstadt wurde nun Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs weiteren Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall in Untersuchungshaft. Die Beamten gehen nach wie vor von einem Einzeltäter aus.

Motiv: Psychische Störung oder islamistischer Anschlag – oder beides?

Das Motiv für die Messerattacke am Freitagnachmittag ist allerdings noch unklar. Die Ermittler sprechen zum einen von einer psychischen Störung, zum anderen könnte eine extremistische Einstellung mitursächlich für den Angriff sein. „ Es schließt sich auch nicht unbedingt gegenseitig aus “, meinte Landesinnenminister Herrmann. Ein Augenzeuge gab zu Protokoll, dass der Verdächtige bei der Tat „ Allahu Akbar “ gerufen haben soll. Auch das Wort „ Dschihad “ soll gefallen sein. Der Pflichtverteidiger des Somaliers sagte, nach Gesprächen mit diesem könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die Bluttat als Amoklauf. Auch die Bundesregierung spricht von einem Amokläufer.

Die Ermittlungen werden ergeben, was den Amokläufer von #Würzburg antrieb. Sicher ist: Seine entsetzliche Tat richtet sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion. Alle Gedanken und Gebete sind heute bei den Schwerverletzten und den Familien der Opfer in ihrem Schmerz.

In dem Obdachlosenheim, in dem der Verdächtige wohnte, fanden die Ermittler Hassbotschaften. Diese wie auch Nachrichten auf einem dort ebenfalls gefundenen Handy müssten aber erst noch ausgewertet werden, sagte der Leitende Kriminaldirektor Armin Kühnert.

Bis auf den Jungen handelt es sich bei allen Opfern um Frauen. Ob das nur Zufall ist oder der Angreifer absichtlich Frauen ausgewählt hat, ist der Polizei zufolge noch unklar.

Hier gibt's die Pressekonferenz von Samstag, unter anderem mit Landesinnenminister Herrmann, der Polizei und dem Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU):

Würzburg trauert

Am Tag nach der Bluttat legten Menschen in der Nähe des Tatorts Blumen nieder und stellten Kerzen in Gedenken an die Opfer auf. Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt wendet sich in einem offenen Brief an die Bürgerinnen und Bürger. An öffentlichen Gebäuden in Bayern wurde Trauerbeflaggung gehisst. Für Sonntagnachmittag ist ein Gedenkgottesdienst im Würzburger Dom geplant.

Ganz Bayern trauert heute! Die Tat von #Würzburg ist unfassbar und schockierend. Bayern zeigt Solidarität. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und bangen mit den Verletzten. Für Bayern werden wir Trauerbeflaggung anordnen. https://t.co/omeawRAKyt

Vor fünf Jahren: Islamistische Attacke in Zug nahe Würzburg

Bereits vor knapp fünf Jahren gab es in der Nähe von Würzburg einen islamistischen Angriff, als ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling in einer Regionalbahn mit einer Axt und einem Messer Passagiere attackierte. Vier Menschen wurden damals, am 18. Juli 2016, schwer verletzt. Der Täter griff auf der Flucht eine Spaziergängerin an und wurde schließlich von der Polizei erschossen.