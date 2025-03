Céline Dion wurde diese Woche gefragt, welcher Song ihre Fähigkeiten im Golf am besten beschreiben würde. Ihre Antwort war total süß! Seht (und hört) selbst:

Die berühmte Sängerin war diese Woche auf einem Golfspiel der Tomorrow Golf League (TGL) in Florida. Ein Journalist von ESPN hat sie dort interviewt und eine, seiner Meinung nach extrem wichtige, Frage gestellt: „ Welcher Ihrer Songs repräsentiert am besten Ihre Art, Golf zu spielen? “

Céline Dion überlegt kurz und beginnt dann zu singen: „ Near, far, ... “ Sie pausiert, schaut ihren Interviewer auffordernd an und sie singen gemeinsam weiter: „ Wherever you are, I believe that – “ Und hier unterbricht Dion laut und singt inbrünstig: „ – my ball will go on! “ Herzliches Lachen, Applaus vom Publikum. So könnten öfter Fragen beantwortet werden, oder?

Hier seht ihr den Moment inklusive kurzer Gesangseinlage von Céline Dion:

Als sie noch keine Kinder und mehr Zeit hatte, spielte Dion übrigens gerne Golf. Jetzt sind es ihre drei Söhne, die dieser Sportart leidenschaftlich nachgehen. „ – Das macht mich als Mutter stolz, dass meine Kinder diesen Sport spielen, der Etikette und Respekt fordert “, sagt sie im Interview. Ihre Söhne waren auch dabei, um das Spiel mit ihr anzuschauen.

Céline Dion wollte „My Heart Will Go On“ gar nicht singen

Kleiner Fun Fact, mit dem ihr nächstes Mal angeben könnt: Céline Dion wollte ihren Welthit „My Heart Will Go On“ ursprünglich gar nicht singen. Sie musste überredet werden! Wie gut, dass ihr Mann sie überzeugen konnte, denn am Ende gabs sogar einen Oscar für das Lied. Und außerdem: Könntet ihr euch „Titanic“ ohne diesen Klassiker vorstellen? Wir auch nicht!

