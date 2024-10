Konzerte von Adele sind oft emotional. Bei vielen Fans und der Sängerin selbst fließen immer wieder Tränen. Doch mit diesem ergreifenden Moment hat wohl niemand gerechnet.

Zehn exklusive Shows hat Adele im Sommer in München gespielt und damit Fans aus ganz Europa nach Deutschland gelockt. Jetzt ist die Sängerin wieder zurück in den USA, um ihre Konzertreihe Weekends with Adele in Las Vegas fortzusetzen.

Schon während der ersten 45 Shows waren immer wieder Promis dort: von den Kardashians bis Nicole Kidman. An Wochenende 46 war eine andere weltbekannte Sängerin im Publikum: Céline Dion. Als Adele sie entdeckte, kam es zu einem sehr bewegenden Moment.

Adele umarmt Céline Dion und bricht in Tränen aus

Es ist ein ohnehin schon emotionaler Teil ihrer Konzerte: der Song When We Were Young, ein Lied übers Älterwerden und die Vergänglichkeit. Auf der Leinwand laufen dazu Bilder aus Adeles Leben – von der Sängerin als Baby bis zur erwachsenen Frau, wie wir sie heute kennen.

Während des Songs geht Adele immer durchs Publikum und begrüßt ihre Fans. Doch plötzlich bricht ihre Stimme weg und sie kann nicht weitersingen. Denn sie entdeckt Céline Dion.

Adele läuft schnell zu ihr, beide Sängerinnen halten sich für mehre Sekunden im Arm. Sie sprechen ein paar Sätze miteinander. An Adeles Mundbewegungen erkennt man, dass sie sagt: „Thank you for coming to my show“, außerdem sieht man, dass sie weint. Als Adele weitergeht, nimmt Céline Dion wieder Platz und trocknet ihre Tränen mit einem Taschentuch.

Céline Dion: Wegen Krankheit kann sie nicht auftreten

Die My Heart Will Go On-Sängerin leidet unter der seltenen Nervenkrankheit Stiff-Person-Syndrom, bei der die Muskeln versteifen und musste sich deswegen zunächst von der Bühne und aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ein spektakuläres Comeback gab Céline Dion bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, als sie auf dem glitzernden Eiffelturm sang. Die Bilder davon gingen um die Welt – zusammen mit einer Welle von Anteilnahme und Mitgefühl für die unheilbar kranke Sängerin.

Adeles Tränen bei ihrem Konzert in Las Vegas dürften also auch nicht nur aus Freude darüber gewesen sein, dass eines ihrer großen Vorbilder – das bis vor ein paar Jahren ebenfalls eine Konzertreihe in Las Vegas hatte – ihre Show besucht.

Celine Dion überreicht Adele (im grünen Kleid) den Preis für den Song des Jahres („Hello“) bei den Grammy 2017 in Los Angeles. picture-alliance / Reportdienste AP Photo | Matt Sayles

