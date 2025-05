Seit 24 Jahren sind Pink und Carey Hart ein Paar – und der Struggle in ihrer Beziehung nimmt nicht ab. Nach einem schweren Unfall war es wohl Zeit für eine Entschuldigung.

Auf Instagram hat Carey Hart, Ehemann von Pink, Fotos von einer großen, verarzteten Bauchwunde gepostet und sich entschuldigt – aber nicht beim Rettungsdienst oder den Ärzten, die ihn zusammengeflickt haben, sondern bei seiner Frau. „Tut mir leid, dass ich dir das wieder einmal zugemutet habe“ , schreibt er aus dem Krankenhaus an Pink gerichtet.

Ob die Entschuldigung vielleicht auch was mit Romantik zu tun hatte? SWR3 Moderator Basti Müller hat sich seine Gedanken gemacht:

Carey Hart ist Motocross-Fahrer, es ist nicht sein erster Unfall. Unter dem Insta-Post schicken ihm viele Fans Wünsche für eine „speedy recovery“ , eine schnelle Genesung. Manche schreiben aber auch, dass es vielleicht besser wäre, mit den gefährlichen Sprüngen aufzuhören.

Nach Unfall: Pink steht Ehemann Carey Hart zur Seite

Was Pink über die aktuelle Situation und den neuerlichen Unfall ihres Mannes denk, wissen wir nicht. Aber sie muss Carey Hart wohl mit all ihrer Power zur Seite gestanden haben. „As always does in these situations w/ me, she steps up and takes charge at the hospital“ , dankt ihr Carey Hart in seinem Insta-Post.

Der Motocross-Fahrer und Pink sind seit 2006 verheiratet. Die beiden sind schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Ihre Ehe stand offenbar das ein oder andere Mal auf dem Spiel, hat sie in einem früheren Insta-Post geschrieben.

