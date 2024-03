Britische Medien berichteten erst, dass der Nachfolger für Daniel Craig gefunden ist. Doch dann gab es ein Dementi. Das Rennen scheint weiterhin offen.

Der aktuelle James-Bond-Schauspieler Daniel Craig hatte bereits 2019 angekündigt, nicht mehr die Rolle des Geheimagenten zu übernehmen. Seitdem wurde wild spekuliert, wer die Nachfolge übernehmen könnte. Diverse Namen wie Henry Cavill, Idris Elba, Richard Madden, Cillian Murphy und Tom Hiddleston wurden gehandelt. Es gab auch Gerüchte über eine weibliche Schauspielerin.

Wer wird der neue James Bond?

Am Dienstag berichtete dann die britische Boulevardzeitung The Sun, dass Aaron Taylor-Johnson die Rolle offiziell angeboten wurde. Dem Bericht nach soll die Produktionsfirma der Bond-Filme – Eon Productions – dem Schauspieler einen Vertrag vorgelegt haben und warte auf seine Rückmeldung. Aber: Schon einen Tag später machte die BBC Schluss mit den Spekulationen. Sie berief sich auf einen Insider der Produktion. Er soll gesagt haben, dass „an den Gerüchten nichts dran ist“ .

London-Korrespondentin Imke Köhler hat sich die Berichterstattung in Großbritannien genauer angeschaut:

„Eine große Ehre, dass mich Leute in der Rolle sehen“

Es gibt kein offzielles Statement der Bond-Produzenten oder von Taylor-Johnson. Im Gegenteil: Der Schauspieler ist der neuen Aufgabe gegenüber wohl nicht abgeneigt. In einem Interview mit dem Magazin Numéro hat er angesprochen auf die Gerüchte gesagt: „ I find it charming and wonderful that people see me in that role. I take it as a great compliment. “ (Auf deutsch: Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in der Rolle sehen. Ich nehme das als ein großes Kompliment.)

Der neue Bond? Woher kennt man Aaron Taylor-Johnson

Doch woher kennt man den Schauspieler, der die Kultrolle übernehmen soll? Der nächste James-Bond-Film, der noch in diesem Jahr gedreht werden soll, wird immerhin der 26. der Reihe. Aaron Taylor-Johnson übernahm die Rolle des „Quicksilver“ in den beiden „Avengers“-Filmen von 2014 und 2015. Außerdem stand er in dem Film „Bullet Train“ (2022) mit Hollywood-Star Brad Pitt vor der Kamera.

