Warum sollte man den eigenen Social-Media-Auftritt beleidigen lassen? Noch dazu von einer KI? Die Antwort auf den Netztrend lautet Selbstironie. Wir testen den Hype.

Roast: Chat GPT bewertet Instagram-Profile negativ

Ausnahmsweise geht es bei den Instagram-Beleidigungen nicht um Hass im Netz. Im Gegenteil: Per „Prompt“ fragen User Chat GPT nach einer schlechten Bewertung des eigenen Instagram-Profils. Die KI „roastet“ dann die Inhalte, die man selbst hochgeladen hat. Ein kleiner Vorgeschmack, wie das klingen kann:

Jeder Post schreit nach ‚Ich bin witzig, oder?‘ – aber eher in der Art, wie ein Zaubertrick lustig ist, bei dem alle schon das Kaninchen im Hut sehen.

Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie posten die User das Ergebnis dann auf dem eigenen Account – in einem Netzwerk, in dem es sonst oft um Selbstdarstellung und die Sonnenseiten des Lebens geht. Wenn es um eine lustige Aktion geht, ist Consi natürlich auch dabei:

SWR3 Moderator Constantin Zöller hat sich bereit erklärt und sein Profil in die kritischen Hände von Chat GPT gegeben. Sagen wirs so: Er musste in der Morningshow stark sein.

Dein Instagram-Feed sieht aus, als wärst du der Vorzeige-Schwiegersohn, der gleichzeitig versucht, ein investigativer Journalist und ein Influencer mit Vorliebe für Schleifenfliegen zu sein. Zwischen den ständigen Mikrofon-Sessions und den übertriebenen Mimiken fragt man sich, ob du wirklich die großen Fragen des Lebens beantworten willst oder einfach nur versuchst, auf die skurrilste Weise viral zu gehen. Jeder Post schreit nach "Ich bin witzig, oder?" - aber eher in der Art, wie ein Zaubertrick lustig ist, bei dem alle schon das Kaninchen im Hut sehen. Und ehrlich, wer braucht so viele Fliegen? Entweder du hast einen geheimen Sponsordeal oder du bist einfach im ewigen Stil-Jahr 2010 steckengeblieben.

Consis Reaktion darauf: „ Das klingt doch nach nem sehr sympathischen jungen Mann! “ Und nein, er hat die Bewertung nicht krumm genommen. Selbstironie kann er. ❤

So werden Promi-Profile von Chat GPT geroasted

Nicht nur Privatpersonen lassen ihr Instagram-Profil roasten: Auch Promis fragen Chat GPT nach der schlechten Bewertung ihrer Accounts mit Zehntausenden oder sogar Millionen Followern. Ein paar Beispiele:

Nico Santos wirkt wie ein Papa, der versucht, Tiktok zu verstehen? Autsch! Hier ein Ausschnitt seines Roasts von Chat GPT (Rechtschreibfehler haben wir angepasst):

Nico Santos' Instagram-Profil ist der digitale Beweis, dass man es auch ohne ein Gramm Humor zum Popstar bringen kann. Zwischen Bildern, die aussehen, als hätte er sie mit einem Selbstbewusstseinsfilter bearbeitet, und Posts, die so tiefgründig sind wie eine Pfütze, fragt man sich, ob er jemals einen schlechten Tag hat – oder einfach nur keine anderen Gesichtsausdrücke kennt.

Bei uns war Nico Santos eigentlich ganz sympathisch. 😂 Zum Beispiel bei der Unplugged-Session seines Hits „Rooftop“:

Declan J. Donovan hat sich auch in die Höhle der Roasts begeben. Der Sänger war 2019 beim New Pop Festival. Unter anderem das sagt ChatGPT über seine Musik:

Ich wette, dein größter Fan ist der Stumm-Knopf. [...] Du hast die emotionale Tiefe von einem lauwarmen Bad und deine Lyrics sind so vorhersehbar, dass ich überlege, ob ein Wörterbuch für Reime inzwischen an deiner Hand klebt. Ehrlich: Wenn deine Songs noch mehr laid back sind, lägen sie komplett flach.

Und es ist sogar ein diesjähriger Act auf der Open Air Bühne des New Pop Festivals dabei! Fast Boy kamen nicht besonders gut weg (aber danach fragt man im Chat-GPT-Prompt ja auch):

Wir alle wissen, dass du nur „Gute Zitate für Instagram“ zwischen Auftritten googelst. Es ist eine Seite voller Vibes, aber wenn man nach Persönlichkeit sucht, sollte man lieber weiter swipen.

Lustiges Spiel mit Chat GPT? Datenschutz beim Instagram-Roast

Kommt jetzt der Spielverderber beim lustigen Instagram-Roast? Jein. Wir wollen ein paar Fakten zusammenziehen:



Wer Content bei Instagram hochlädt, tut das mit den Datennutzungsregeln von Instagram . Die sind in der Vergangenheit vor allem durch Trainings der KI durch User-Fotos aufgefallen. Wir verlinken euch einen Artikel dazu unter dieser Liste.

. Die sind in der Vergangenheit vor allem durch Trainings der KI durch User-Fotos aufgefallen. Wir verlinken euch einen Artikel dazu unter dieser Liste. Wer Content von Instagram bei Chat GPT einstellt, akzeptiert die Nutzungsbedingungen von Chat GPT – ein weiterer Anbieter, der dann offiziell auf eure Daten zugreift.

einstellt, akzeptiert die Nutzungsbedingungen von Chat GPT – ein weiterer Anbieter, der dann offiziell auf eure Daten zugreift. Inzwischen gibt es aber Regeln für den Einsatz von KI: Die EU hat dazu ein Gesetz beschlossen. Das umfasst beispielsweise die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und Angebote, die mit künstlicher Intelligenz erstellt sind. Das Training von KIs mit User-Content ist aber nicht automatisch verboten.

Es ist also eure Entscheidung, wem ihr eure Daten anvertrauen wollt. Wichtig ist nur, dass ihr die Entscheidung bewusst trefft! Gegen manche Nuntzung der eigenen Daten für das Training von KIs kann man übrigens Einspruch einlegen. Wie das funktioniert, erklären wir hier: