Manche Pilze erinnern eher an einen Horrorfilm als an die Küche. Sie wirken unheimlich und haben schauerliche Namen. Essen kann man sie trotzdem. Hier findest du fünf gruselige Speisepilze!

Kaum werden die Temperaturen milder, wachsen schon überall Pilze in den Wäldern. Für viele ist die Herbstzeit mit dem Sammeln sowie Zubereiten der Wildpilze ein absolutes Jahreshighlight. Neben den Klassikern wie Pfifferling und Steinpilz gibt es noch andere Speisepilze, die eher weniger appetitlich aussehen und klingen.

Nicht jeder Speisepilz sieht appetitlich aus. Vor allem diese fünf Exemplare sehen und klingen eher so, als würden sie aus einem Horrorfilm stammen:

Die Stinkmorchel – ein Pilz für Albträume?

Es ist unschwer zu erkennen: Die Stinkmorchel hat ein obszönes Aussehen. Dennoch kann man den Pilz oft zuerst riechen, bevor man ihn sieht. Denn die Stinkmorchel entwickelt mit der Zeit einen Aasgeruch und die Sporenmasse an der Spitze wird flüssig. Dadurch lockt der Pilz vor allem Fliegen an, die den Schleim essen und die Pilzsporen verteilen.

Der junge Pilz wächst erst als Kugel auf dem Boden, bevor der Pilzkörper herauswächst und den typischen Geruch verströmt. Die Kugel nennt man auch Hexenei und gilt als Delikatesse. Häufig wird sie ähnlich wie Bratkartoffeln angebraten und gegessen. Der Pilz wurde übrigens zum Pilz des Jahres 2020 ernannt und wird liebevoll auch „Leichenfinger“ genannt. Wenn das kein Stoff für Albträume ist!

Junge Pilze sind essbar und werden im Hexenei-Zustand gesammelt. IMAGO Jens Koehler

Das Judasohr – ein lederner Horror-Pilz?

Ein skurriler Name und ein noch skurrileres Erscheinungsbild. Das Judasohr sieht aus wie ein braunes ledernes Ohr und hat eine leicht filzige Oberfläche. Er ist im Gegensatz zu anderen Pilzen das ganze Jahr über zu sehen.

Der Pilz wächst vor allem an älteren Ästen und Stämmen der Schwarzen Holunder, aber auch an anderen Laubhölzern kann man ihn finden. Dem Baum verdankt der Pilz übrigens auch seinen Namen. Laut einer Sage soll der Jünger Judas, welcher Jesus verraten hat, sich an einem Holunderbaum erhängt haben und dort wachsen nun seine Ohren heraus.

Das Judasohr ist essbar und wurde schon im Mittelalter als Heilpilz verwendet, da er viele Spurenelemente und Mineralstoffe beinhaltet. Das macht ihn eher zu einem Helden-Pilz, anstatt eines Horror-Pilzes. Er wurde sogar zum Pilz des Jahres 2017 ernannt. Appetitlich sieht der Pilz in der Form eines Ohres aber einfach nicht aus.

Das Judasohr ist ein essbarer Vital- und Speisepilz, den man selber in den Wäldern sammeln kann. IMAGO imagebroker

Der Igelstachelbart – haarig, stachelig, gruselig?

Fast gespenstisch sieht der zottelige, weiße Pilz aus. Die weiße Masse erinnert sehr stark an ein Tier mit langem hängendem Fell. Der Igelstachelbart verdankt seinen Namen den langen, dünnen und behaarten Stacheln an seinem weißen Körper. Alternativ wird der Pilz auch „Affenkopfpilz“ oder „Löwenmähne“ genannt.

In der asiatischen Küche ist er eine beliebte Zutat und soll gekocht nach Hummer schmecken. Der Pilz wird auch in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und soll eine positive Wirkung auf den menschlichen Körper haben. Erschrecken würde man sich aber bestimmt trotzdem, wenn man diesen harmlosen Pilz an einem Baum hängen sieht.

Der Igelstachelbart-Pilze sind gesundheitsfördernd. Den Vitalpilz kann man in den Wäldern selber sammeln. IMAGO imageBROKER

Die Totentrompeten – der böse Verwandte des Pfifferlings?

Die Totentrompete hat einen düsteren Namen. Auch das dunkele Erscheinungsbild der trichterartigen Pilze ist unheimlich. Doch ganz im Gegensatz zu dem Namen ist die Totentrompete nicht giftig oder sogar tödlich, sondern ein Pilz, der richtig gut schmeckt! Der dunkle Pilz ist sehr eng mit dem Pfifferling verwandt. Beide Pilze wachsen unter ähnlichen Bedingungen, weshalb man sie auch öfters mal zusammen sieht.

Übrigens verdankt die Totentrompete ihren Namen dem Feiertag „Allerheiligen“, da die Pilze vor allem spät im Herbst zu finden sind. In Frankreich ist der Pilz besonders beliebt und noch dramatischer klingt der Name auf Französisch: „Trompette de la mort“. Wie soll man bei so einem Namen von etwas Harmlosen ausgehen?!

Die Farbe und der Name wirkenzwar gruselig, jedoch sind die Pilze essbar und lecker. IMAGO imagebroker

Der Schopftintling – tropfendes Verderben?

Der aktuelle Pilz des Jahres 2024 ist der Schopftintling. Weiß und schuppig sieht der hohe, schlanke Pilz aus. Sobald er aber Sporen gebildet hat, beginnt sich sein Hut zu einer dunklen, tintenartigen Flüssigkeit zu zersetzen. Die tropft und läuft dann an dem Pilz runter und sorgt für ein gruseliges Erscheinungsbild. Diese dunkle Flüssigkeit wurde früher übrigens tatsächlich zum Schreiben verwendet!

Auch dieser Pilz ist essbar, jedoch verdirbt er schnell. Deshalb muss er frisch und ganz weiß gegessen werden. Ist man zu langsam, dann ist nur noch ein dunkler Brei übrig. Im Geschmack ist der Schopftintling mild. Die langen Stiele kann man einfach vom Hut lösen und erinnern an Spargel. Deshalb hat er auch noch einen netteren Namen: „Spargelpilz“.

Vergehende Schopftintlinge sollte man nicht sammeln. Ihr Hut löst sich zu einer dunkelen Tinte auf. Junge und frische Pilze sind lecker. IMAGO blickwinkel

Insgesamt gibt es etwa 200 essbare Wildpilze in Deutschland, von denen 150 als Speisepilze empfohlen werden. Neben diesen Pilzen gibt es auch einige giftige Pilze in unseren Wäldern.

Es gibt sogar Apps, die bei der Bestimmung der Pilze helfen können.