Der Herbst ist so viel mehr als Regen, Dunkelheit und schlechte Laune. Was alles Positives auf uns zukommt: Hier lesen!

1. Kürbis in allen Varianten zubereiten

Kürbisse sind die perfekte Gelegenheit, um das gesamte Küchenarsenal auf Funktionsfähigkeit zu testen! Gebacken, gebraten, gekocht und einige Sorten sogar roh geschnibbelt kann man ihn zubereiten. Zumindest für uns macht das den Kürbis zu einem wirklichen Superfood in der Küche! Außerdem geht von der Vorspeiße bis zum Dessert oder sogar Kaffee wirklich alles.

Wer den Kürbis nach der 300sten Variante dann doch nicht mehr sehen kann, alle Nachbarn, Kollegen und Verwandten schon bekocht hat und immernoch zu viele „Beeren“ (das ist der Kürbis botanisch gesehen nämlich) zuhause hat, kann natürlich auch mit dem Schnitzen anfangen. Praktische Herbstdeko, die auch Kinder eine Weile beschäftigt hält, das Zuhause schmückt, aber nicht das ganze Jahr über neben der Weihnachtsdeko in Schränken gelagert werden muss.

2. Spieleabende mit Freunden und Familie

Endlich ist wieder die Zeit für gemütliche Abende mit Freunden oder Familie und guten Brettspielen! Klar, geht auch im Sommer, aber wenn es draußen langsam dunkler wird, ist es doch einfach gemütlicher. Ihr könnt gemeinsam in andere Welten abtauchen, neue Abenteuer entdecken oder alte Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen.

3. Tee und Kuscheldecken rausholen!

Her mit den warmen Socken! Wir wollen Tee, wir wollen Decken und wir wollen gemütliche Höhlen auf dem Sofa oder unter dem Esstisch bauen. Und ja, das in jedem Alter! Endlich ist die Zeit des Schwitzens vorbei und das Einkuscheln kann wieder beginnen. Dazu ein Hörbuch oder einen Podcast auf die Ohren und einfach zwischen die Kissen schmelzen – wie die Schokolade in der heißen Milch.

4. Spaziergänge im bunten Laub

Wenn es draußen dunkel wird unter die Decke kuscheln ist super – davor kann man aber die letzten warmen Sonnenstrahlen auskosten! Die Blätter an den Bäumen werden bunter, Weinberge sind ein tolles Ausflugsziel für einen Spaziergang. Vielleicht ist es mittags auch noch warm genug für eine länere Wanderung oder einen Ausflug zu einer der vielen Herbstveranstaltungen? Es gilt, nochmal so viel Vitamin D zu sammeln, wie möglich!

5. Kastanien sammeln und Figuren basteln

Nicht nur Vitamin D, das uns durch den dunklen Winter bringt, kann man auf Spaziergängen durch das bunte Laub sammeln, sondern auch Kastanien! Es gibt sie in vielen Formen und Größen, und wer genau hinschaut, merkt, dass jede Kastanie einzigartig ist. Von runden und ganz glatten Kastanien bis hin zu Exemplaren mit klaren Kanten ist alles dabei.

Aus den gesammelten Kastanien können danach zuhause tolle Männchen, Tiere und andere Dinge gebastelt werden. Schafft bei Kindern Erinnerungen, die noch lange bleiben, und ruft bei Erwachsenen genau die wieder hervor. ❤

Vielleicht gibt es in eurer Region sogar Esskastanien? Dann könnt ihr beim Spaziergang auch gleich euren Snack für den Abend sammeln! Worauf man achten sollte und wo sie zu finden sind, erklärt die Stiftung WWF in ihrem Blog.

6. Serien und Filmabende ohne FOMO

Endlich ohne schlechtes Gewissen Serien durchbingen und den nächsten Filmmarathon starten: Wenn es nicht mehr so lange hell ist, geht das doch viiieeel besser! Jetzt ist wieder die Zeit dafür. Und wer dann immer noch FOMO (Fear of Missing out), also Angst hat, etwas zu verpassen: Einfach die Freunde und Familie mit einladen. Denn sonst verpassen DIE nämlich den besten Filmeabend seit Langem!

7. Oktober heißt Gruselzeit!

Die Spinnweben in den Ecken einfach mal hängen lassen. Schon hat man den ersten Schritt zur perfekten Halloween-Deko: Wer sich mal wieder richtig gruseln möchte, für den ist jetzt die richtige Zeit des Jahres! Egal ob mit wirklich bösen Horrorfilmen oder eher lustig-gruseligen Kostümen und Spinnen-Snacks: Für jeden ist etwas dabei. Endlich ist wieder die Zeit für Deko, Mottoparties und die Vorbereitung für Halloween!

Eure Gründe, warum man sich auf den Herbst freuen kann

Was macht den Herbst für euch aus? Worauf freut ich euch schon ganz besonders nach dem Sommer? Verratet es uns in den Kommentaren – wir freuen uns auf eure Perspektive!