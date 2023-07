Extremsportler Jonas Deichmann ist gebürtiger Stuttgarter und Weltrekorde gewohnt. Dieses Mal hat er sich die USA vorgenommen – zu Fuß und auf dem Rad.

Anderthalb Jahre nach seiner Triathlon-Weltreise startet Jonas Deichmann jetzt in sein nächstes Abenteuer. Innerhalb von drei Wochen will er mit dem Fahrrad von der US-Ostküste an die Westküste fahren. Zurück will er das Ganze dann laufen.

Quer durch die USA – ein persönlicher Traum

Von der Brooklyn Bridge aus fährt Deichmann los, durch die Häuserschluchten New Yorks, rüber nach New Jersey, den Mitttleren Westen und schließlich durch die Rocky Mountains bis nach Los Angeles an den Pazifik. Deichmanns persönlicher amerikanischer Traum, erzählt er. „Ich wollte schon beim Triathlon um die Welt durch die USA rennen und musste dann nach Mexiko ausweichen, weil ich wegen der Corona-Richtlinien nicht reingekommen bin.“

Nach 3,5 Wochen Radfahren will er angekommen sein und dann etwa 100 Ultramarathons wieder zurück nach New York joggen. „Es ist auf dem Papier etwas einfacher als der Triathlon um die Welt. Aber ein Kindergeburtstag ist es definitiv nicht“ , sagt er.

Es geht vor allem darum, jeden Tag aufzustehen und Bock zu haben. Ganz egal was passiert, ganz egal welche Hindernisse, ganz egal wie weit es noch ist, man muss Lust haben und dranbleiben.

Kroatien: Schwimmen entlang der Küste

Los geht die große Reise des 34-Jährigen mitten in der Pandemie in München: Zum „Warmwerden“ radelt er über die Alpen an die Adria und beginnt hier mit seiner schwierigsten Disziplin: Schwimmen. Unbegleitet schwimmt er die Küste Kroatiens entlang. Sein spärliches Gepäck zieht er auf einem kleinen Floß hinter sich her.

Ich habe morgens gefrühstückt, bin dann rein ins Wasser, bin meine sechs, sieben, acht Stunden geschwommen, meistens mit einer Mittagspause auf irgendeinem Felsen. Und bin abends wieder irgendwo an den Strand geschwommen.

Bei der Motivation helfen ihm Schokoriegel. Damit strukturiert er seine Etappen. Er schwimmt quasi von Schokoriegel zu Schokoriegel.

An einem Tag geht sein Plan beim Schwimmen allerdings nicht auf: „Da bin ich einmal in die Dunkelheit gekommen. (...) Es ist stockfinster alles, man ist drei, vier Kilometer vor der Küste. Das war dann doch weit außerhalb meiner Komfortzone: Man hat einfach das Gefühl, ich sollte da nicht sein.“ Nach seiner Schwimmleistung setzt er sich aufs Fahrrad.

Was ist der „Ironman“? Ironman ist ein geschützter Markenname von Triathlon-Wettkämpfen.

Der erste Ironman fand am 18.2.1978 in Hawaii statt.

Langdistanz Schwimmen: 3,8 Kilometer

Langdistanz Radfahren: 180 Kilometer

Langdistanz Laufen: 42,195 Kilometer

Sibirien: Radfahren bei eisiger Kälte

Sein Fahrrad hat er mit der Post vorausgeschickt. So kann er nach der ersten Disziplin direkt in die Pedale treten. Er fährt von Südeuropa in die Türkei, weiter in die Ukraine und nach Russland, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Die Weite Sibiriens ist allerdings nicht herausfordernd genug. Deshalb hat er die Etappe in den Winter gelegt. Bei minus 15 Grad Celsius übernachtet Deichmann im Zelt. Die extreme Kälte führt auch zu Problemen an seinem Fahrrad:

„Ich habe vor allen Dingen überall da, wo Schmiermittel dran sind, Probleme gehabt. Also mit dem Tretlager, was einfach kaputtgegangen ist und auch die Kette. Die ganze Schaltung ist mir oft eingefroren und in den Situationen, da hilft nur draufpinkeln.“ Nach der Fahrrad-Etappe schlüpft Deichmann in seine Laufschuhe.

Mexiko: Männer mit Motorrad und Maschinengewehren

Seine letzte Disziplin führt ihn nach Mexiko. Er durchquert das ganze Land von West nach Ost – laufend. Mittlerweile trägt Deichmann einen stattlichen Rauschebart. Den hat er sich in Sibirien wachsen lassen. Mit seiner Gesichtsbehaarung und roter Basecap wird er zum deutschen Forrest Gump und eine lokale Sensation. Fernsehteams, Amateurläufer und irgendwann auch die Polizei begleiten ihn.

Auch die berüchtigten mexikanischen Drogenkartelle werden auf Deichmann aufmerksam: „Mir sind dann einmal zwei Männer entgegengekommen, mit Motorrad und Maschinengewehren und die haben mich angehalten und haben gemeint , ' Jonas, wir haben auf dich gewartet. Wir folgen dir auf Instagram. Jetzt wollen wir unbedingt ein Selfie mit dir haben.'“ Nach insgesamt über 26.000 Kilometern hat er es geschafft.

Jonas Deichmann: Kinofilm zum Weltrekord