Unsere Freiburger im Achtelfinale der Europa League? Nach dem Patzer gegen West Ham United muss der SC jetzt den Umweg über die Zwischenrunde nehmen.

Die Niederlage beim Auswärtsspiel in London war deutlich: Mit einem Endstand von 0:2 (0:2) verpasst der SC Freiburg den direkten Einzug ins Achtelfinale. Nach dem verlorenen Hinspiel hätten die Freiburger dafür jetzt gewinnen müssen, denn die Vereine waren vor dem Spiel am Donnerstagabend punktgleich.

Europa League: SC Freiburg in der Zwischenrunde

Dabei waren die Freiburger mit einer Erfolgsserie in das entscheidende Spiel gegangen: Die letzten drei Spiele hatten sie gewonnen und dabei nicht ein einziges Gegentor kassiert. Demgegenüber stand West Ham United zuletzt nicht mehr so stabil da, wie wir es vom Londoner Spitzenverein gewohnt sind. Die 0:5-Niederlage in der Liga gegen den FC Fulham muss wehgetan haben. Offenbar hat das jetzt aber umso mehr den Kampfgeist der Briten geweckt. Sport-Redakteur Jens-Jörg Rieck berichtet:

Europa League: SC Freiburg unterliegt West Ham United

Jetzt also der Umweg für den SC über die Zwischenrunde. Wer dort im Februar siegt, schafft es ins Achtelfinale der Europa League.

#WHUSCF 2:0 (90.)Schluss. Wir beenden die Gruppe als Zweiter und gehen in die Playoff-Runde. pic.twitter.com/PsqmrqhpJT

Im Oktober haben die Freiburger West Ham im heimischen Europa-Park Stadion empfangen. Allerdings konnten sie keinen Erfolg verbuchen: 1:2 unterlagen sie den Briten zu Hause. Das wollten sie eigentlich am Donnerstagabend wieder wettmachen.

Das sagte Freiburg-Trainer Christian Streich vorm Spiel

Christian Streich ist für seine offenen Worte bekannt. Mit seiner Meinung hält er nie lange hinterm Berg, sondern sagt ehrlich und ungeschönt, was er denkt. Auch vor diesem Spiel fand er klare Worte:

Ich habe noch nie in einem Wettbewerb in der besten und teuersten Liga gespielt, wo sie mit Abstand am meisten Geld haben. [...] Es motiviert uns extrem zu zeigen, dass wir kleinen Freiburger aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können.

Seit Januar 2012 ist er Trainer des SC Freiburg. Er kennt den Laden in- und auswendig. Und deshalb wusste er sehr wohl, dass der SC Freiburg im Rückspiel am Donnerstagabend der Underdog sein würde. Zusätzlich im Auswärtsspiel.