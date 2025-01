Ich bin zwar Reserve-Astronautin, aber gerade nicht auf dem Weg ins All. Und da denke ich mir auch manchmal: ‚Ja, es ist gut so.´ Aber es ist in dem Moment schon immer hart. Und ich finde auch, man darf diese Tiefschläge so annehmen und weinen, weil sich die Höhen ja dann umso besser anfühlen. Wenn dann mal was klappt, kann ich es eben auch richtig genießen.