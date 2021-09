Ein Schock für alle Ärzte-Fans: Die In The Ä Tonight Tour 2021 ist komplett abgesagt. Das hat die Berliner Punk-Rock-Band jetzt bekanntgegeben.

„Heute ist ein schwarzer Tag“ ist auf der Homepage der Band von Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez zu lesen. Die Tour war von Ärzte-Fans lang ersehnt – sie wurde bereits einmal wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Konzerte sind ausverkauft, der Auftakt wäre am 30. Oktober in Berlin gewesen.

Ärzte-Tour abgesagt: Was ist der Grund?

Das Problem: Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Organisation von Veranstaltungen. Dazu gibt es einen Dschungel aus Regeln. Allerdings gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung für Konzerte. Ein paar Bundesländer erlauben Konzerte ohne Abstand mit der 2G-Regel (geimpft oder genesen), andere nicht, oder noch nicht – aber eventuell später. Also: Es ist kompliziert. Das Problem für die Ärzte: Eine so große Tour wie diese ist mit derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage nicht durchführbar. Aus logistischen und organisatorischen Gründen kann man auch nicht mal einfach zwei oder drei weitere Wochen warten, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln – zum Beispiel die Corona-Politik nach der Bundestagswahl.

Und wenn schon die zuständigen Behörden und Politiker uneinig sind, was für alle sicher und gesund ist, woher sollen wir es dann wissen? Wollen wir wirklich das Risiko eingehen, auf Kosten Eurer Gesundheit herauszufinden, dass wir uns (oder die zuständigen Behörden sich) geirrt haben? Nein.

Außerdem müssten sie dann eventuell derart kurzfristig absagen, dass es noch unfairer gegenüber all denen wäre, die zu den Kosten für die Tickets noch eine „Hotelbuchung, eine Zugfahrt und/ oder den Babysitter stornieren müssten – ganz zu schweigen von unserer Crew und den lokalen Veranstaltern und Helfern“, schreibt die Band auf ihrer Homepage. Die Ärzte sind konsequent, weil sie sagen: Unsere Konzerte funktionieren nur ganz oder gar nicht. Ohne Abstand, ohne Masken. Wenn das nicht geht, sagen wir lieber komplett ab. Das Eintrittsgeld wird natürlich zurückerstattet. Dieser Prozess beginnt laut den Ärzten am 27. September, alle Ticketkäufer werden direkt angeschrieben.

Wie sieht es mit den Konzerten im nächsten Jahr aus?

Die werden – Stand jetzt – stattfinden. Die Ärzte gehen davon aus, dass sich bis dahin die 2G-Regel bundesweit einheitlich und flächendeckend durchgesetzt haben wird, wie es im benachbarten europäischen Ausland schon seit längerer Zeit der Fall ist. Außerdem sind die größeren Shows im nächsten Jahr Open-Air-Konzerte, bei denen an der frischen Luft getanzt wird – nochmal etwas ganz anderes als eine Halle im Winter. Und es werden bis dahin vielleicht auch noch deutlich mehr Menschen geimpft sein, wie zum Beispiel in Dänemark – dort geht das Leben jetzt schon ganz normal weiter.

Corona-Regeln: Eine Herausforderung bei Konzerten

Die Ärzte sind nicht die einzigen, die mit den unterschiedlichen Regelungen zu kämpfen haben. Es gibt dabei nämlich zwei Konzepte und Vorstellungen. Die einen sagen: '50 Prozent Kapazität, Maske tragen und einigermaßen Abstand halten ist okay für mich, besser als nichts, also lass uns spielen.' Viele haben aber tatsächlich auch schon ihre Tourneen vom Herbst ins Frühjahr geschoben, weil sie das nicht wollen, sondern wieder das echte Konzert-Erlebnis wie früher. Und das ist in Deutschland flächendeckend noch nicht möglich. Und ein weiterer Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf: Rechnet sich das Ganze für die Veranstalter, die Bands, die Crews? Denn viele sind der Meinung: Bei zum Beispiel maximal 50 Prozent Kapazität zahlen wir drauf, also sagen wir lieber ganz ab. Das wird – in vielerlei Hinsicht – ein spannender Herbst und Winter für die Live-Branche und die Fans.

Wie geht es weiter mit der Ärzte-Tour?

Die Tour-Absage kommt kurz vor der Veröffentlichung des neuen Ärzte-Albums Dunkel am 24. September. Die Band hat für das kommende Jahr zwei weite Touren geplant: die Buffalo Bill in Rom Tour 2022 mit 14 Open-Air-Konzerten in Deutschland, der Schweiz und Österreich und die Berlin Tour MMXXII eine Tour durch Berlin mit 13 Auftritten.