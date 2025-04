Seit über vier Jahren wartet Linus aus Esslingen auf eine neue Niere. Im Interview mit SWR3 Reporterin Sara Talmon erzählt er, was das für seinen Alltag bedeutet und wie er trotz Krankheit positiv bleibt:

Linus blickt positiv auf die Welt. Trotz des schweren Schicksalsschlags und der großen Umstellung hat er seine Lebensfreude nicht verloren. Aber sein Leben hat sich schlagartig verändert: Dreimal die Woche zur Dialyse, ein neuer Job, sich ständig schwach fühlen und das ganze Leben auf die Krankheit ausrichten.

Auf einmal ist man 100 Prozent schwerbehindert, man kann seinen Job nicht mehr machen, man weiß erst mal auch gar nicht mehr, wie gehts weiter. Ich wusste ja auch am Anfang tatsächlich gar nicht, was Dialyse bedeutet.

ℹ️ Infos zur Organspende in Deutschland In Deutschland gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Das bedeutet, dass man sich aktiv dazu entscheiden muss, Organspender zu werden. In den meisten anderen EU-Ländern gilt die sogenannte Widerspruchslösung: Jeder Bürger gilt somit als möglicher Organspender, der zu Lebzeiten keinen Widerspruch erklärt hat. Informationen zur Organspende findet ihr auch beim Bundesgesundheitsministerium .

Aber was bedeutet das für sein Leben? Vieles ist nicht mehr wie früher: Spontane Urlaube kann er nicht mehr machen, denn sie müssen genau geplant werden. Linus muss auch sehr genau darauf achten, was er seinem Körper zuführt: Er darf nicht zu viel Kalium zu sich nehmen, muss die Medikamente einnehmen und darf auch nicht viel trinken.

Ein Dialyse-Patient sollte so wenig trinken wie möglich und nur so viel wie nötig. Weil wir keine Ausscheidung mehr haben. Also, wir gehen nicht mehr aufs Klo zum Pinkeln.

Trotzdem bleibt Linus zuversichtlich und positiv. Seine Familie und Freunde unterstützen ihn, wo sie können, geben ihm Liebe und Kraft. Das ist für ihn ein wichtiger Aspekt, der ihn positiv in die Zukunft blicken lässt.

Anderen haut es die Beine weg, aber mich haben Leute so direkt aufgefangen. Ich konnte gar nicht hinfallen, es ging gar nicht.

Durch die Krankheit und die damit verbundenen Veränderungen hat sich auch seine Einstellung zum Leben verändert. Dinge, die früher Stress für ihn waren, wie zum Beispiel der Verkehr oder ein verpasster Zug, nimmt er nun ganz gelassen.

Gesunde Menschen haben viele Probleme und kranke Menschen haben nur ein Problem.

Viele alltägliche Dinge werden erschwert – er darf nur wenige Milliliter am Tag trinken, weil er keine Nieren mehr hat, die das Wasser herausfiltern können. Trotz allem blickt Linus hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft. Mit einem Lachen im Gesicht erzählt er uns auch, was er als allererstes trinken möchte, wenn er eine Niere bekommt: einen kompletten Liter Sprudel auf Ex.

