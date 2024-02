bei Facebook posten

Glasflaschen sind wieder im Kommen. „Verbraucher legen zunehmend Wert auf Qualität, Optik und Haptik und da ist die Glasmehrwegflasche unschlagbar“, sagt Thomas Fischer von der deutschen Umwelthilfe in Berlin. Aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen Mehrweg- und Einweg und wie sehe ich, welche Flasche was ist?