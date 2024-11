Teilen

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Pendler hatten es am Dienstagmorgen schwer. Nach einem Unfall ging am Weinsberger Kreuz nichts mehr. Es gab Stau auf der A81 und der A6. Was war der Grund dafür?