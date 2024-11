per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Der Asphaltbelag soll erneuert werden: Wer hier nach Mannheim fährt, muss bis Montagmorgen eine Umleitung nehmen. Auch danach wird es Einschränkungen geben.

Voll gesperrt wird der Abschnitt in dieser Richtung von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 5:00 Uhr. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg ist nicht betroffen, sagt die Autobahn-Gesellschaft des Bundes.

Die Umleitungen seien ausgeschildert, so die Gesellschaft. Hier sind sie schon mal vorab für Ortskundige: U19 / U24 von der A81 Anschlussstelle Neuenstadt zur A6 Anschlussstelle Neckarsulm. B39: für alle aus dem Weinsberger Tal / über den Schemelsbergtunnel zur A6 Anschlussstelle Neckarsulm.

Was auf eurer Strecke läuft (oder auch nicht), erfahrt ihr immer hier:

Flüster-Asphalt auf der A6 bei Weinsberg braucht eine Weile um zu trocknen

Mit Einschränkungen müsst ihr aber noch bis Ende November im Bereich der A6 rechnen: Nach dem Wochenende bleibe die Fahrbahn in einem der drei Bauabschnitte in Richtung Mannheim weiter gesperrt, heißt es. In diesem Abschnitt werde nämlich ein lärmmindernder Asphalt eingebaut, der eine längere Trocknungszeit benötige.

Erst wenn der Asphalt trocken sei, könnten neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Bis dahin werde der Verkehr auf einer Fahrbahn parallel zum Baufeld vorbeigeleitet. Voraussichtlich Ende November werde die A6 am Weinsberger Kreuz wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.