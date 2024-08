per E-Mail teilen

Der Engelbergtunnel war in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das sorgte auf der A81 für Verzögerungen von bis zu einer Stunde.

Gegen 14:45 Uhr wurde der Engelbergtunnel bei Leonberg (Stuttgart) in beide Fahrtrichtungen als gesperrt gemeldet. Der Grund: technische Probleme. Um was es sich dabei genauer handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Die Sperrung wurde gegen 15:30 Uhr aufgehoben. Zeitweise kam es zu Staus von mehreren Kilometern und Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder.

A81: Engelbergtunnel-Sperrung

Bereits am Montag war der Tunnel schon einmal gesperrt worden. Ein Anrufer hatte Rauch aufsteigen sehen und alarmierte die Feuerwehr. Später stellte sich heraus, dass Baustellenfahrzeuge Staub aufgewirbelt hatten, der zu einer Verwechslung mit dem Rauch führte.

