Spiegelglatte Autobahnen haben am Mittwoch teilweise für ein Verkehrschaos in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesorgt. Die A5 war zwischen Rastatt-Nord und Baden-Baden in beiden Richtungen gesperrt, um sie von einer Eisschicht zu befreien. Aufgrund der Glätte habe es dort Unfälle im Minutentakt gegeben, hieß es von der Polizei. Auch die A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe war zeitweise gesperrt, weil sich dort ein Auto auf der glatten Fahrbahn überschlagen hatte. Mehrere Unfälle gab es auch am Kreuz Weinsberg, wo sich A6 und A8 treffen.

Welche Strecken sind von Sperrungen oder großen Behinderungen betroffen? Hier gibts die Informationen zu folgen Autobahnen:

Warnungen für Lkw-Fahrer

Auf einigen Autobahnen wird Lkw empfohlen, die nächste geeignete Haltemöglichkeit anzufahren. Das gilt für die A48 Koblenz – Dernbach zwischen Kreuz Koblenz und Dreieck Dernbach sowie für die A3 Köln – Frankfurt zwischen Bad Honnef/Linz und Diez jeweils bis 6 Uhr morgens. Im Nordschwarzwald besteht auf der Schwarzwaldhochstraße, der B500/B28, für Lastwagen Schneekettenpflicht.

Eisregen, Glätte und Schnee: der Vormittag im SWR3 Topthema

Wie lief der Mittwochvormittag mit Eisregen, glatten Straßen und Schneefall in SWR3Land? Das SWR3 Topthema berichtet, wie der Tag begann:

Topthema vom 17.01.2024 17.1.2024 Extremwetter-Tag heute in SWR3Land Dauer 3:05 min Extremwetter-Tag heute in SWR3Land. Eisregen und später noch heftiger Schneefall. Wie der Tag bisher war – auf den Straßen, mit Bus und Bahn oder dem Flugzeug – und wie das heute noch weitergeht. Das ist das SWR3 Topthema.

Bei Glatteis zur Arbeit? Das sagt das Arbeitsrecht!

