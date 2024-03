Wer am Donnerstag auf der A61 unterwegs war, stand mehr als er gefahren ist: zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Stromberg gab’s jede Menge Stau.

Ein brennender Lastwagen hat die Feuerwehr am Nachmittag bei Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Trab gehalten. Kurz nach 14:00 Uhr hatte das Fahrzeug Feuer gefangen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technische Defekt zu dem Feuer geführt hat. Zwar sind die Flammen schon gelöscht, allerdings war die Autobahn Richtung Köln noch bis in die Nacht gesperrt. Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen.

Nachdem der Lastwagen Feuer gefangen hatte, steuerte der Fahrer ihn auf den Standstreifen. Weil der Laster Papier geladen hatte, waren die Löscharbeiten schwierig – das Papier hat immer wieder Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Stromberg: Tausende Glasflaschen zerbrechen auf der A61

Am Vormittag hatte ein Unfall bei Stromberg schon für Chaos gesorgt. Ein Lasterfahrer hatte in der Baustelle an der Rastanlage Hunsrück-Ost eine Reifenpanne und hielt auf dem Seitenstreifen an. Ein nachfolgender Lasterfahrer hat das zu spät erkannt und ist in den Sattelzug gekracht.

Die Folge: Tausende Glasflaschen purzelten auf die A61 und sorgten für einen langen Stau. Die rechte Spur Richtung Koblenz war gesperrt, die linke nur sehr eingeschränkt nutzbar. Eine Flasche rutschte sogar auf die Gegenfahrbahn und zertrümmerte die Scheibe eines Autos.

Gegen 12:30 Uhr hatte eine Kehrmaschine die Glassplitter weggefegt und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden. Der Rückstau war zum Teil fast 10 Kilometer lang und ging bis zur Anschlussstelle Dorsheim.

