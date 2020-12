Ihr wollt, dass die Geschenke an eure Familie pünktlich an Weihnachten ankommen? Hier erfahrt ihr, welche Deadlines ihr kennen müsst.

Stress bei den Paketboten vor Weihnachten

Viele Paketdienste erwarten, dass in diesem Jahr noch mehr Menschen Weihnachtsgeschenke per Post verschicken wollen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Dadurch bestellen mehr Menschen online, außerdem ist es in diesem Jahr nicht möglich, mit der ganz großen Familie zu feiern. "Wir rechnen mit einem Paketboom, wie wir ihn noch nicht gesehen haben", so der Konzernchef der Deutschen Post. An Spitzentagen rechnet allein die Deutsche Post mit über 11 Millionen Paketen. Zum Vergleich: An gewöhnlichen Tagen sind es knapp 5 Millionen Paketsendungen. Auch die Paketzusteller Hermes, DPD und GLS Germany rechnen in diesem Jahr mit mehr Paketen als im vergangenen Jahr.

Bis wann müssen Pakete für Weihnachten verschickt werden?

Wenn ihr wollt, dass eure Pakete an Weihnachten rechtzeitig ankommen, dann solltet ihr die Deadlines der einzelnen Paketzusteller beachten. Vor allem Pakete, die ihr zu Freunden und Verwandten ins Ausland schicken wollt, müsst ihr besonders früh losschicken. Hermes beispielsweise bittet aber trotz der angegebenen Deadlines darum, eure Weihnachtsgeschenken nicht „auf den letzten Drücker“ zu versenden.

Pünktlich zu Weihnachten: Abgabefristen auf einen Blick Pakete und Päckchen nach Deutschland DHL: 19.12.2020

Hermes: 21.12.2020

DPD: 20.12.2020

GLS: 22.12.2020

UPS: keine tagesgenaue Angabe, geschätzt 21.12.2020 Expresssendungen bei verschiedenen Anbietern: bis 23.12.2020 Pakete und Päckchen ins Ausland DHL: 14.12.2020 (Nachbarländer)

DHL: 10.12.2020 (sonstige europäische Länder)

DHL: 30.11.2020 (andere Länder)

Hermes: 15.12.2020

GLS: 21.12.2020 (EU-Nachbarländer)

GLS: 18.12.2020 (weitere EU-Länder) Weihnachtsbriefe per Post Innerhalb Deutschlands: 22.12.2020

Nach Europa: 16.12.2020

In sonstige Länder: 07.12.2020

Für mehr Infos kommt ihr hier auf die Internetseiten der Pakedienste von DHL, Hermes, UPS, GLS und DPD.

Die Paketzusteller haben in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch einmal mehr zu tun. picture-alliance / Reportdienste ZB | Patrick Pleul

Worauf muss ich beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke per Post achten?

Damit eure Weihnachtsgeschenke nicht nur pünktlich, sondern auch noch heil ankommen, solltet ihr auf die Verpackung achten. Die Paketdienste empfehlen, die Geschenke in einem stabilen Karton zu verschicken, mit ausreichend Füllmaterial. So fliegt während des Transports nicht das gesamte Geschenk durch den Karton. DPD zum Beispiel bittet euch außerdem darum, eure Pakete auf keinen Fall in Geschenkpapier oder Schleifchen zu verpacken. Die automatischen Paketsortieranlagen würden damit nicht klarkommen.