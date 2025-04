Über Ostern gibt es am Mittelmeer schwere Unwetter. Besonders extremen Regen soll es in Italien und Spanien geben. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr dort eure Ferien verbringt.

Über die Osterferien fahren viele entweder zur Verwandtschaft oder in den Urlaub. Falls ihr zu der zweiten Gruppe gehört, haben wir schlechte Nachrichten: Meteorologen warnen gerade vor extremem Regen und heftigem Unwetter am Mittelmeer. Besonders betroffen sind Teile von Italien, Frankreich und Spanien. Das SWR3 Wetterteam warnt hier vor Überschwemmungen, Erdrutschen und Sturzfluten.

Im SWR3 Topthema schätzt SWR3 Wettermann Gernot Schütz ein, welche Regionen besonders betroffen sind. Reiserechtsanwalt Michael Siegel gibt danach Tipps, wie ihr womöglich Geld von euren bereits gebuchten Reisen zurückbekommen könnt.

Nachrichten 16.4.2025 SWR3 Topthema: Unwetter am Mittelmeer Dauer 4:13 min SWR3

Unwetter und Regen in Italien, Frankreich und Spanien – vor allem in typischen Urlaubsregionen

„ Generell muss man sagen: Es trifft leider wirklich die ganz typischen Urlaubsregionen “, so Schütz. Dazu gehören:

der Norden und Nordwesten von Spanien , teils bis Portugal runter, vor allem an der Atlantikküste

, teils bis runter, vor allem an der ganz Italien , wobei auch hier die schlimmsten Unwetter im Norden und Nordwesten erwartet werden

, wobei auch hier die schlimmsten Unwetter im Norden und Nordwesten erwartet werden die Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien

und die komplette Adriaküste von Kroatien bis nach Albanien

von bis nach besonders betroffen: die Regionen Piemont, Ligurien und Côte d'Azure

Das Unwetter geht laut Schütz erst einmal bis Dienstag nach Ostern, aber auch danach geht es wechselhaft weiter. Wie gefährlich die Unwetterlage wird, sei „ punktuell und regional sehr unterschiedlich “, weil es nicht gleichmäßig durchregne. Insgesamt kommen in der Woche laut Schütz Regenmengen von 280 bis über 500 Liter pro Quadratmeter zusammen. Zur Einordnung: In Mainz regnet es jährlich 550 Liter pro Quadratmeter.

Unwetter in Südeuropa auch ohne Dauerregen gefährlich

Es sei kein Dauerregen, der da vom Himmel kommt, sondern auch Gewitter, die in kurzer Zeit sehr viel fallen lassen können. „ Das bedeutet, es kann Erdrutsche geben, es kann natürlich überschwemmte, überflutete Straßen geben “, so Schütz. Ihr solltet darum besonders bei Unterführungen und Tunneln aufpassen. Gefährlich kann es auch werden, wenn ihr in diesen Regionen an Flüssen, in Hanglagen oder in engen Tälern zeltet. „ Das ist in diesen Regionen keine gute Idee “, rät Schütz davon ab.

Wie das Wetter in SWR3Land ist, könnt ihr jederzeit hier checken:

Unwetter im Urlaub: Kann ich meine Reise stornieren?

Was, wenn ihr jetzt aber schon eine solche Campingreise oder einen anderen Urlaub geplant und gebucht habt? Könnt ihr den wieder stornieren? Unter bestimmten Umständen schon, erklärt Michael Siegel, Anwalt für Reiserecht. Wenn die Reise kurz bevorsteht, könnt ihr vom Vertrag zurücktreten, „ wenn am Urlaubsort außergewöhnliche Umstände vorliegen “, so Siegel. Dazu gehören Unwetter.

Pauschalreise : Wendet euch an den Reiseveranstalter, über den ihr gebucht habt. „ Wenn dieser die Leistungen, zum Beispiel die Anreise oder die Übernachtung nicht durchführen kann wegen dieser Umstände, dann [könnt ihr] kostenfrei zurücktreten und [bekommt euer] Geld zurück “, so der Reiserechtsanwalt.

: Wendet euch an den Reiseveranstalter, über den ihr gebucht habt. „ “, so der Reiserechtsanwalt. Einzelleistungen: Habt ihr den Flug, die Unterkunft oder den Mietwagen einzeln gebucht, sieht es etwas anders aus, erklärt Siegel: „ Führt die Airline die Flüge durch, kann der Vermieter das Haus zur Verfügung stellen, ist nur schlechtes Wetter vor Ort, dann [könnt ihr] leider nicht zurücktreten. “

Damit ihr euer Geld zurückbekommt, müsst ihr auf jeden Fall nachweisen können, dass gerade außergewöhnliche Umstände vorliegen. Worst-Case-Szenario: Es gibt eine Reisewarnung oder -hinweise vom Auswärtigen Amt, die ihr vorzeigen könnt. (Für euch zur Info: Für die aktuelle Unwetterlage gibt es die nicht.) Ansonsten rät Siegel dazu, Wetterberichte und Nachrichtenmeldungen zu sammeln, Screenshots von Airlines oder der Bahn zu machen und diese zeitnah einzureichen.

