Bei Usedom an der Ostsee ist ein Elch aufgetaucht – alter Schwede – beim gemütlichen Baden im Meer. Das kann ja nur unser SWR3 Elch im (Spät-)Sommerurlaub sein. 😁 Und diesen Song trällert er währenddessen:

Usedom: Ein Elch badet in der Ostsee

Es ist noch Sommer an der Ostsee – hier gehen sogar die Elche baden. Wir haben ja nicht schlecht gestaunt, als wir davon gehört haben. Ist das etwa unser SWR3 Elch auf Inselausflug? Ganz klar, dass wir natürlich darüber berichten MÜSSEN. Unser Comedychef Andreas Müller hat sich direkt berufen gefühlt und einen Song aus der Story geschrieben.

Da baust du in aller Ruhe deine Sandburg auf der Insel Usedom und dann steht da plötzlich ein ausgewachsener Elch im Meer. Er war zwischen der Seebrücke Ahlbeck im Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Grenze zu Polen unterwegs und da es eigentlich keine Elche (in freier Wildbahn) mehr in Deutschland gibt, ist das schon ziemlich aufregend.

Ostsee-Strand für badenden Elch gesperrt

Aufregend nicht nur für uns, sondern für den Elch: Wegen den vielen Menschen, die ihn sehen und fotografieren wollten, hat er sich nicht mehr aus dem Wasser getraut (man kennts 😁). Also musste Polizei und Tierrettung den Strand weiträumig absperren, damit der Elch ganz entspannt wieder heimwärts nach Polen kann.

Das hat auch geklappt, allen gehts gut – nur meine Sandburg hat jetzt ein Loch. Na toll.

