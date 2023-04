Manchmal sehne ich mich nach der Zeit zurück, in der sich Reichtum danach bemessen hat, wie viele Cola-Kracher man für sein Geld kaufen konnte. Als Kind konnte der Gegenwert von Geld genau in Süßigkeiten umgerechnet werden. Geld bedeutete Zucker. Wenn ich heute mit meinem Bankberater rede, sagt er nur so Sachen wie

Ihr Geld ist immer weniger wert. Deswegen würde ich in Aktien, Wertpapiere und Immobilienfonds investieren. Da verlieren Sie zwar noch mehr Geld, aber ich bekomme eine Provision und darum geht es hier ja schließlich.

Das ist mir zu kompliziert. Gibt es denn nicht auch eine Möglichkeit, mein Geld in Zucker anzulegen? Für die meisten Leute ist das eh alles Quatsch, weil sie nichts besitzen und sie eben das tun, was man mit Geld macht: Man gibt es aus für Miete, Essen und In-App-Käufen bei unnötigen Handyspielen.

Warum denke ich überhaupt über Geld nach? Ich habe ja alles, was ich zum Glücklichsein brauche. Ich gehe also in den Supermarkt und kaufe mir zum ersten Mal seit 30 Jahren Cola-Kracher. Sie kosten nicht mehr fünf Pfennig pro Stück, sondern 2,99 € pro Tüte – und schmecken scheiße. Vor allem, wenn man die ganze Tüte in den Rachen schüttet. Vielleicht hat nur das begrenzte Angebot die Cola-Kracher damals als Kind so lecker gemacht. Weil man sie sich eben nur einmal in der Woche leisten konnte. Aber wenn das mit der Inflation so weitergeht, dann schmecken mir auch Cola-Kracher bald wieder.