Seid ihr bereit, eure Ohren auf die Probe zu stellen? In diesem Quiz haben sich bekannte Lieder hinter einem Hoppelsound versteckt! Könnt ihr sie trotzdem erraten?

Ihr kennt die Songs garantiert aus dem Radio – aber erkennt ihr sie auch, wenn sie von fröhlichem Hoppeln überdeckt werden? Einfach Play drücken, die Auflösung gibts per Klick unter dem Sound und am Ende zum Nachlesen. 🐰🎶

Ostersounds zum Mitraten: Welches Lied verbirgt sich hinter dem Hoppelsound?

Ein Häschen hoppelt zum Song aus den 90ern

Ein elektronischer Ohrwurm aus den späten 90ern – doch diesmal wird der kultige Refrain vom Oster-Gehüpfe übertönt. Ein Lied, das man eigentlich sofort erkennt … oder?

Diverses 20.4.2025 Ein Häschen hoppelt zum Lied aus den 90ern Dauer 0:15 min Hoppelsound 1: Welcher Song hat sich hier versteckt?

Na? Erraten? Hier gibts die Auflösung: 👇

Diverses 20.4.2025 Quiz 1: Auflösung Dauer 0:17 min Hoppelsound 1: Auflösung

Hinter dem Hoppeln lauert ein echter Klassiker

Dieser Hit sorgt für jede Menge Stimmung – der Osterhase wirbelt ihn etwas durcheinander. Könnt ihr den Song trotzdem entschlüsseln?

Diverses 20.4.2025 Hinter dem Hoppeln lauert ein echter Klassiker Dauer 0:17 min Hoppelsound 2: Welcher Song hat sich hier versteckt?

Um welches Lied es sich handelt, erfahrt ihr hier:

Diverses 20.4.2025 Quiz 2: Auflösung Dauer 0:18 min Hoppelsound 2: Auflösung

Zwischen Hoppeln und Herzschmerz: Welcher Song ist das?

Sommer, Leidenschaft und ein Hauch von Herzschmerz – das Lied bringt all das in diesem Song zusammen. Kommt euch die Melodie bekannt vor?

Diverses 20.4.2025 Zwischen Hoppeln und Herzschmerz: Welcher Song ist das? Dauer 0:13 min Hoppelsound 3: Welcher Song hat sich hier versteckt?

Und? Welcher Song war es?

Diverses 20.4.2025 Quiz 3: Auflösung Dauer 0:13 min Hoppelsound 3: Auflösung

Hoppelnd durch den Retro-Sound

Ein moderner Klassiker mit 80er-Vibes – doch diesmal hüpft sich jemand quer durch den Takt. Kommt ihr drauf?

Diverses 20.4.2025 Hoppelnd durch den Retro-Sound Dauer 0:12 min Hoppelsound 4: Welcher Song hat sich hier versteckt?

Habt ihr es richtig erkannt? Die richtige Lösung gibts hier:

Diverses 20.4.2025 Quiz 4: Auflösung Dauer 0:11 min Hoppelsound 4: Auflösung

Das sind die vier Ostersounds aus dem Quiz

Song 1: Der Song „Blue“ von Eiffel 65 besticht durch seinen eingängigen Synthie-Beat, die markante Computerstimme und natürlich den unvergesslichen Refrain: „Da Ba Dee Da Ba Die“. Ein absoluter Ohrwurm!

SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler erzählt im SWR3 Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte den ganzen Hintergrund des Ohrwurms und wie er damals zustande kam:

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.9.2023 Blue (Da Ba Dee) – Eiffel 65 Dauer 8:44 min Ein simples Klavier-Arpeggio stand am Beginn einer der größten Hits der 90er-Jahre: Blue (Da Ba Dee). Am Ende der Dekade sorgte das italienische Trio Eiffel 65 damit für einen internationalen Chart-Erfolg, den so niemand erwartet hätte.

Song 2: „Hot N Cold“ von Katy Perry – ein Pop-Hit mit Power! Mit treibendem Beat und frechem Text über launische Beziehungen wurde der Song 2008 zum internationalen Erfolg und ein echter Mitgröhl-Song!

Song 3: Emotionaler Synth-Pop mit bittersüßer Note! In „Cruel Summer“ singt Taylor Swift über heimliche Liebe und Herzchaos – verpackt in pulsierende Melodien und diese eine ikonische Zeile: „He looks up, grinning like a devil.“ Ein Fan-Favorit und echtes Highlight aus ihrem Lover-Album!

Song 4: Retro-Vibes pur! Mit seinem 80s-Synth-Sound und The Weeknds markanter Stimme wurde „Blinding Lights“ 2020 zum weltweiten Mega-Hit. Der Song vereint Nostalgie und Moderne – perfekt zum Mitsingen, Mittanzen, Mitbrüllen. Ein richtiger Pop-Klassiker einfach!