per E-Mail teilen

in Pocket speichern

🔮 Wir wissen, was du getan haben wirst! Noch in diesem Jahr wird der Fernsehsender Astro TV eingestellt. Keine „Wahrsagereien“ mehr im Fernsehen – aber dafür im Radio!

Gut, es hätte ja keine Ahnen können, dass sich das Wahrsagen per Telefon im Fernsehen 20 Jahre lang hält? Doch jetzt ist es klar: Astro TV wird ein Ende haben, noch in diesem Jahr. Dann springen wir in dem Fall sehr gerne ein und übernehmen das: SWR3-Moderator Michael Reufsteck fühlt sich als Medium berufen, um die Nachfolge anzutreten. Er liest die Zukunft aus, ... naja, allem!

Ende von Astro TV, eure Reaktion: 😂

Es war so genau genial. Bin am Autofahren gewesen und musste so lachen 🤣🤣🤣🤣

Um auch adäquat in die Zukunft zu schauen, behilft sich unser SWR3-Medium (so müssen wir Moderator Michael Reufsteck wohl ab heute nennen) einiger alltäglicher Gegenstände und „liest“ dann daraus. Aus einem Kaffeefilter (von koffeinfreiem Kaffee), einer Bananenschale, einem T-Shirt oder einem Küchensieb. Mehr braucht es schließlich nicht, um zu wissen, dass der Friseur am Montag zu hat! Oder doch?

😂😂😂😂😂Das ist total witzig! Das ist hoffentlich das neue Format 😂 ich würde Michael mal ein leeres Honigglas schicken, dann kann er daraus auch was lesen 😂😂😂😂

Bei einer Wahrsagung lag unser SWR3-Medium allerdings ein kleines bisschen daneben, wie uns Katja auf Facebook schreibt:

Falsch, es war keine Knoblauchsoße, sondern Salatdressing, das mit der Vanillesoße für den Obstsalat verwechselt wurde - auf unserer Star Wars-Feier am 4.5. 😅

Wer das Video bis zum Ende schaut, wird ab sofort auch nie wieder eine Weste anziehen, ohne dabei an einen Kompass zu denken.

Mit der Kompassnadel Westen nähen ist mein absoluter Favorit 😂😂😂😂

Das ist schon ein sehr anspruchsvoller Job, die Zukunft aus Alltagsgegenständen zu lesen. Teilweise habt ihr es selber versucht, mit noch ausbaufähiger Vorhersagequalität: