Wir werden ihn dieses Jahr vermissen: den Anblick des Lichtermeers auf dem Mount Klotz. Es wird uns fehlen: das dichte Gedränge vor den Bühnen. Wir können es nicht erwarten: DAS FEST nächstes Jahr wieder live zu erleben!

Für alle, die den Festivalsommer jetzt schon feiern wollen, so gut es geht: Legt die Picknickdecken in den Garten, packt Getränke in die Kühlbox, schaltet die Radios ein und schaut Konzerte im SWR3-Livestream an – wir ziehen DAS FEST im Radio und digital durch.

Sondersendung mit Live-Songs von 16 bis 19 Uhr

SWR3 spielt ausschließlich Live-Songs von Stars, die in den letzten 35 Jahren bei DAS FEST aufgetreten sind. Amy Macdonald, Fettes Brot, Zaz, Max Giesinger, Fury in the Slaughterhouse, Mando Diao, Silbermond, Faithless, Bosse, Clueso, Jan Delay, Simple Minds – Sie alle haben den Mount Klotz schon zum Beben gebracht.

Konzert-Videos von Seeed und Rea Garvey ab 25.7. um 16 Uhr

Reggae und Dancehall mit Seeed

Seeed trat 2006 auf der Hauptbühne auf: Hier könnt ihr nochmal miterleben, wie sie Karlsruhe zum Schwingen gebracht haben.

Rock und Pop mit Rea Garvey

Rea Garvey war 2016 auf dem Mount Klotz und brachte mit „Armour“, „All My Love“ und „Can't Stand The Silence“ seine größten Hits auf die Bühne. Trotz Dauerregen feierte das Publikum jeden einzelnen Song. Rea selbst fand die Atmosphäre bei DAS FEST so beeindruckend, dass er den Konzertmitschnitt als bisher einzige Live-Show veröffentlicht hat ["Prisma (The Get Loud Tour Edition)"].

DAS FEST auf 2021 verschoben

Wegen der Corona-Pandemie kann DAS FEST 2020 nicht stattfinden. Alle Tickets waren schon vor Monaten restlos verkauft, tausende Fans haben sich auf die bestätigten Künstler und Bands gefreut. Passenger, Revolverheld und Joris: Sie können an diesem Wochenende nicht wie geplant auf der Hauptbühne auftreten.

Die 36. Ausgabe von DAS FEST soll 2021 stattfinden. Von 23. – 25. Juli sollen alle Acts, die in diesem Jahr geplant waren, für euch spielen. Und: Es sind sogar noch mehr dazugekommen! Was euch nächstes Jahr noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen gibt es hier.