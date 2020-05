In der Coronazeit gibt's die besten Konzerte – mit Abstand! Michael Patrick Kelly spielt exklusiv für SWR3-Gewinner ein Konzert im Heilbronner Autokino. Und so seid ihr dabei!

Wenn Michael Patrick Kelly nicht auf der Bühne steht, vertreibt er sich die Zeit mit seinem zweiten künstlerischen Standbein: dem Malen. Oder er moderiert SWR3 Popup zusammen mit Sebastian Müller. Dabei hat er auch erzählt, wie er die Coronakrise gerade erlebt:

Es ist natürlich eine große Umstellung. Es ist echt eine harte Krise. Andererseits glaube ich, dass in jeder Krise auch positive Chancen drinstecken. Ich habe viel mehr Kontakt mit Freunden, Familie, mit denen ich sonst vielleicht nicht so viel Kontakt hatte, weil ich immer 'busy', immer 'on the road' bin. Also für die Zwischenmenschlichkeit ist es glaube ich positiv. Michael Patrick Kelly in SWR3

Ganz nebenbei hat er die Coronazeit auch noch genutzt und seinen neuen Song Beautiful Madness rausgehauen – den will er jetzt endlich vor Publikum spielen! Am kommenden Samstagnachmittag (23. Mai) spielt Michael Patrick Kelly exklusiv für SWR3-Gewinner aus Heilbronn und Umgebung eine Open-Air-Show im Autokino Heilbronn.

Mit Abstand abfeiern: ihr im Auto, Michael Patrick Kelly auf der Bühne!

Michael Patrick Kelly steht live auf der Bühne vor der Leinwand, auf der sonst die Filme gezeigt werden. Die Gewinner sitzen entspannt in ihren Autos, drehen die Autoradios auf und hören Michael Patrick performen.

So gewinnt ihr!

Tragt euch bis Mittwoch (20.05.2020) 23:59 Uhr ins Gewinnspielformular ein. Aus allen Registrierungen werden die Gewinner ausgelost. Bevor ihr mitmacht, lest bitte noch die Teilnahmebedingungen unten. Viel Glück!

Hinweis an alle, die nicht in Heilbronn oder Umgebung wohnen: Wir planen weitere Aktionen auch in eurer Nähe!

Trage deine Daten in dieses Formular ein! Vorname Nachname PLZ Wohnort E-Mail Telefon- oder Handynummer Geburtsdatum Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. SWR3 darf mich kontaktieren (sonst ist es nicht möglich, dich zurückzurufen oder dich anzumailen). Teilnehmen

Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um den Besuch des SWR3 Autoradio Open Air mit Michael Patrick Kelly, das von SWR3 veranstaltet wird.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Registrieren kann man sich zwischen dem 18.5.2020, 5:00 Uhr und dem 20.5.2020, 23:59 Uhr auf SWR3.de.

Gewinn

Der Gewinner kann entweder mit einer, nicht in seinem Haushalt lebenden, volljährigen Begleitperson ODER mit bis zu vier Personen (wobei hiervon eine Begleitperson volljährig sein muss und drei Begleitpersonen minderjährig sein müssen), die in seinem Haushalt leben, in einem PKW an dem Autoradio Open Air mit Michael Patrick Kelly am 23.5.2020 im Autokino Heilbronn teilnehmen.

Gewinner Volljährige Begleitperson Kinder Besonderheit Mögliche Fahrzeugbesetzung: 1 0 0 keine 1 1 0 keine 1 0 1 ALLE aus demselben Haushalt 1 0 2 ALLE aus demselben Haushalt 1 1 1 ALLE aus demselben Haushalt 1 1 2 ALLE aus demselben Haushalt 1 1 3 ALLE aus demselben Haushalt

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Die Teilnehmer am Gewinnspiel und am Event müssen in Heilbronn und Umgebung wohnen.

Der Gewinner und seine Begleitperson(en) muss/müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Durchführung des Gewinnspiels

Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmern verlost. Die Gewinner werden tagsüber zwischen dem 18.5.2020, 8:00 Uhr und dem 22.5.2020, 10:00 Uhr per Mail benachrichtigt. Sofern der Gewinner sich nicht innerhalb von 2 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher PKW/Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für den Besuch des Events gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort (Theresienwiese Heilbronn) wird vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name, sein Wohnort sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Der Gewinner und die Begleitperson(en) erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Gewinners und seiner Begleitperson(en) an den Kooperationspartner und deren Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort des Gewinners und der Begleitperson(en), zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die xmedia Agentur für Markt-Kommunikation GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Mitarbeiter und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Der Veranstalter des Autoradio Open Air mit Michael Patrick Kelly ist die xmedia Agentur für Markt-Kommunikation GmbH.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.