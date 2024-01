2019 in einem Song

„Champions-League-Sieg für Klopp, Grundrente pro Kopp, in Städten wirds nicht rücksichtsvoller, durch Millionen E-Roller.“ Sebastian Müller fasst 2019 für euch in einem Song zusammen. Wisst ihr noch, was alles passiert ist? Hier gibt es den gesungen Jahresrückblick.