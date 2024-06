per E-Mail teilen

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hat ihren Rückzug angekündigt. Wie sie die Entscheidung begründet, liest du hier.

Sie hoffe, man habe sie als Ministerpräsidentin erlebt, die ihr Amt mit großer Leidenschaft ausgeübt habe, sagte Malu Dreyer (SPD) bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Die Begegnung mit Menschen habe ihr immer sehr, sehr viel Kraft gegeben im Amt.

Dreyers Rücktritt: „Akkus laden sich nicht mehr so schnell auf“

Sie habe aber für sich feststellen müssen, dass diese Kraft endlich sei. Mit 63 Jahren merke sie, dass vieles nicht mehr so leicht sei wie mit 50. Sie müsse jetzt mehr Energie aufwenden als zuvor. Die Akkus würden sich nicht mehr so schnell aufladen.

Ich gehe also mit schwerem Herzen, weil ich nicht amtsmüde bin. Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich mir eingestehen muss, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht, um dem Anspruch der Bürger gerecht zu werden.

Sie wolle aber auch sagen: „ Ich gehe in großer Dankbarkeit. “ Sie brenne nach wie vor für ihr Amt, es sei ihr sehr schwergefallen zu sagen: „ Ich schaffe es nicht mehr. “

Ihre Regierungsarbeit sei von vielen Krisen in den vergangenen Jahren geprägt worden: die Flüchtlings-Bewegung, Coronavirus-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges. Die Ahrtalflut, die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes, sei auch für sie persönlich eine „ schmerzhafte Zäsur “ gewesen, die ihr Leben in eine Zeit davor und danach geteilt habe.

Die Europawahl habe „ gar keine Rolle “ bei ihrer Entscheidung gespielt, sagte Dreyer auf Nachfrage von Journalisten. Nach ihrer Amtszeit wolle sie sich erst einmal entspannen: „ Ich werde einfach nichts tun. “

Malu Dreyer seit 2013 RLP-Regierungschefin

Die SPD-Politikerin ist seit 2013 Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und die erste Frau, die das Land regierte. Sie folgte im Januar 2013 auf Kurt Beck (SPD). Aktuell führt die 63-Jährige eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an.

Seit Jahrzehnten leidet sie an Multipler Sklerose und hat ihre Erkrankung 2006 öffentlich gemacht. Bei Terminen war sie oft mit Gehhilfe oder im Rollstuhl zu sehen. „ Die Kraft geht zu Ende, und dieses Land hat es verdient, dass jemand mit ganz viel Kraft dieses Amt übernimmt “, sagte sie bei der Pressekonferenz zu ihrem Rücktritt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich von ihrem Amt zurückziehen. Sozialminister Schweitzer soll ihr nachfolgen.

Dreyer-Nachfolger: Alexander Schweitzer

Auf Dreyer soll der bisherige Sozial- und Transformationsminister Alexander Schweitzer (SPD) folgen. Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion habe sich einstimmig für ihn entschieden, sagte Dreyer. Sie sei sich sicher, ihr Amt in die besten Hände zu geben. Schweitzer sei der richtige Mann in diesem Moment. Vor elf Jahren hatte Dreyer schon einmal ein Amt an ihn übergeben, als sie von der Arbeitsministerin zur Ministerpräsidentin wurde.

Die Wahl für ihn wird am 10. Juli im Mainzer Landtag stattfinden. Schweitzer soll so schon vor der turnusmäßigen Neuwahl im Frühjahr 2026 als Ministerpräsident beweisen können und so einen Amtsbonus bei der Wahl haben.

„ Es sind sehr große Fußstapfen, in die ich trete “, sagte Schweitzer bei der Pressekonferenz – nicht ohne ein Grinsen. Denn der designierte Nachfolger fällt mit seinen über zwei Metern Körpergröße auf, vor allem neben Dreyer. Er strebe auch nach der Landtagswahl im Jahr 2026 eine Regierungskoalition mit den Grünen und der FDP an, sagte der SPD-Politiker. Das Bündnis habe einen guten Koalitionsvertrag.

RLP-Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit ihrem designierten Nachfolger Alexander Schweitzer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Arne Dedert

Lewentz gibt Vorsitz der SPD Rheinland-Pfalz ab

Neben Dreyer will offenbar auch der SPD-Landeschef von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, sein Amt aufgeben. Ihm nachfolgen wird die bisherige Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.