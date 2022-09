Schockierende Videos der Polizei aus der Flutnacht im Ahrtal sind aufgetaucht. Die Öffentlichkeit darf sie noch nicht sehen. Nun wird ermittelt: Wer wusste wann von den Videos? Besonders RLP-Innenminister Lewentz steht unter Druck.

Hätten Behörden in Rheinland-Pfalz mehr unternehmen können, um Menschen in der Flutnacht das Leben zu retten? Hätten sie verhindern können, dass im Juli 2021 im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben kamen und mehr als 700 weitere verletzt wurden? Manche rheinland-pfälzischen Entscheidungsträger aus Politik und von Behörden weisen jegliche Verantwortung von sich. Sie rechtfertigen sich damit, sie hätten am Abend des 14. Juli nicht umfassend gewusst, was im Ahrtal gerade vor sich geht. Schockierende Videos aus einem Polizeihubschrauber während der Flutnacht wecken nun Zweifel daran. Die entscheidende Frage ist jetzt: Wer hat diese Videos wann gesehen?

Flutnacht im Ahrtal: Polizei filmte Menschen in Not

Die Kamera des Polizeihubschraubers soll ab etwa 22:15 Uhr mindestens vierzig Minuten lang eingeschaltet gewesen sein und dabei dramatische Szenen aus dem Ahrtal aufgenommen haben: Menschen, die in den Wassermassen um ihr Leben kämpfen, ein abtreibendes Auto mit eingeschalteten Scheibenwischern und Menschen, die mit Taschenlampen um Hilfe morsen, sollen beispielsweise zu sehen sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur, auch sie kennt den genauen Inhalt der Videos nur vom Hörensagen. Denn nach offiziellem Stand haben nur wenige Personen die Videos bisher gesehen. Dass solche Videos existieren, weiß die Öffentlichkeit erst seit wenigen Tagen.

Am Freitag wurden sie im Untersuchungsausschuss gezeigt, in dem Politiker vertreten sind, die die Flutnacht aufklären und mögliche Verantwortliche ermitteln sollen. Viele aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik zeigten sich überrascht, dass solche Videos überhaupt existieren. Die Abgeordneten waren erkennbar mitgenommen, nachdem sie die Videos gesehen hatten.

Doch dass es die Aufnahmen des Polizeipräsidiums Koblenz gibt, war nach SWR-Informationen im Grunde kein Geheimnis: Sie standen schon lange auf der Liste von möglichen Beweismitteln für den Ausschuss, berichtet SWR-Landespolitikexperte Matthias Zahn im Gespräch mit SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering:

Die Abgeordneten im U-Ausschuss wussten ganz offensichtlich, dass es die Videos gibt, aber warum die Videos dann nicht als wichtiges Beweisstück rausgegeben wurden von den Behörden, das ist eine der Fragen, die jetzt geklärt werden müssen.

Die Landesregierung habe die Videos nicht freigegeben, weil Personen in Notsituationen darauf identifiziert werden könnten, hatte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) gesagt. Dazu komme der Datenschutz, weil betroffene Häuser im Ahrtal identifiziert werden könnten, hieß es im Innenministerium. Bei der Vorführung der Polizeivideos am Freitag war die Öffentlichkeit deshalb nicht zugelassen. Nun werde geprüft, ob die Videos so geschnitten werden könnten, dass man sie auch der Öffentlichkeit zeigen könne.

CDU und AfD: RLP-Innenminister Lewentz muss zurücktreten

Die CDU sitzt in Rheinland-Pfalz in der Opposition und kritisiert, die Landesregierung hätte die Aufnahmen dem Untersuchungsausschuss frühzeitig vorlegen müssen. Doch SPD-Innenminister Roger Lewentz sagt, auch er habe die Videos am vergangenen Freitag zum ersten Mal gesehen. Das Pikante daran: Es war Lewentz' Ministerium selbst, das die Aufnahmen des Polizeipräsidiums Koblenz dem Untersuchungsausschuss übergeben haben soll. Nach Angaben des Landtags geschah das am Montag – und damit wenige Tage vor der Sitzung am Freitag. Dem Tag, als Lewentz die Videos nach eigenen Angaben zum ersten Mal sah. Anlass für die Übergabe war, dass die AfD im Landtag beantragt hatte, dass das Polizeipräsidium dem Ausschuss weitere Akten zur Verfügung stellt, berichtet SWR-Landespolitikexperte Matthias Zahn.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Untersuchungsausschuss dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sascha Ditscher

Lewentz ist als Innenminister der oberste Dienstherr der rheinland-pfälzischen Polizei und damit auch der Koblenzer Beamten, die im Hubschrauber die Videos aufgezeichnet hatten. Die CDU und die AfD fordern nun seinen Rücktritt.

Eine der drängenden Fragen ist nun: Warum haben diese Videos das Lagezentrum im Innenministerium und den Innenminister in der Flutnacht angeblich nicht erreicht?

Das Lagezentrum des Innenministeriums hatte den Polizeihubschrauber zwar zu dem Flug aufgefordert, um sich in der Nacht ein Bild von der Situation zu machen, hatte ein Beamter ausgesagt. Die Videos hätten dem Lagezentrum in dieser Juli-Nacht dann aber nicht vorgelegen und er wisse auch nicht, wo sie hingekommen seien, sagte der Beamte am Freitag.

Unklar ist auch, warum das Innenministerium offenbar mindestens mehrere Tage lang über das Videomaterial verfügte – und Lewentz als Behördenchef nach eigenen Angaben dennoch erst am Freitag die Videos zu Gesicht bekam. Er selbst kündigte am Samstag an, er wolle das aufklären lassen.

Koblenzer Staatsanwaltschaft wusste angeblich von Nichts

Die Staatsanwaltschaft Koblenz, die wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, wusste nach eigenen Angaben bisher nicht, dass es solche Videos überhaupt gibt. Sie bekam von der Polizei schließlich am Dienstag sieben Videos übergeben, wie sie dem SWR mitteilte. Die Behörde zeigte sich irritiert, dass die Aufnahmen erst jetzt vorgelegt wurden. Ihre Ermittlungen richten sich bislang gegen den früheren Landrat des Landkreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und einen weiteren Verdächtigen. Der Vorwurf lautet, sie hätten mit Warnungen und Evakuierungen möglicherweise zu lange gewartet. Pföhler wies die Vorwürfe zurück.