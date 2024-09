Die Hochwasserlage in mehreren europäischen Ländern spitzt sich zu. Und auch an der Elbe steigt der Pegelstand. Hier alle Infos!

Vor allem in Polen und Tschechien sind nach anhaltenden Regenfällen die Wasserstände in vielen Flüssen stark gestiegen. Tausende Menschen werden in Sicherheit gebracht, Zehntausende sind ohne Strom und mehrere Menschen werden vermisst. In Tschechien befürchten die Behörden ein schlimmeres Hochwasser als bei der Flut-Katastrophe 1997.

In Österreich wird ein „ hundertjähriges Hochwasser “ erwartet – ein Feuerwehrmann kam bei einem Einsatz ums Leben. Auch Polen meldete ein Todesopfer. In Rumänien sind nach starken Regenfällen an der Donau mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Von Reisen in betroffene Gebieten raten die Behörden dringend ab.

Kreuzfahrtpassagiere sitzen fest

Auf der Donau müssen dutzende Passagiere auf einem Schweizer Flusskreuzfahrtschiff in Wien abwarten. Die rund 100 Passagiere und etwa 40 Crew-Mitglieder dürfen die am Ufer festgezurrte „Thurgau Prestige“ nicht verlassen, wie der Schweizer Sender SRF unter Berufung auf das Reiseunternehmen Thurgau Travel berichtete. Von Bord kämen die Schiffsgäste nicht mehr, weil der Steg zum Pier überflutet sei.

Medienberichten zufolge sind auch weitere Kreuzfahrtschiffe in Wien gestrandet. Gemäß Passagier-Aussagen wurde ihnen mitgeteilt, dass sie noch bis mindestens Dienstag auf dem Schiff ausharren müssten. Die „Thurgau Prestige“ sollte von Linz nach Budapest und zurück fahren.

Hochwasserlage bald auch in Deutschland?

In Deutschland bereiten sich vor allem südliche und östliche Bundesländer auf Hochwasser vor. Hier sind vor allem die Gebiete um Donau und Elbe betroffen. Bisher gibt es aber nur kleinere Überschwemmungen.

In Bayern dürften das Chiemgau, das Mangfallgebirge und das Berchtesgadener Land am stärksten betroffen sein. Dort können binnen 48 Stunden, also zwischen Samstagmorgen und Montag, 80 bis 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, in Staulagen seien auch 150 Liter möglich. Alle Unwetterwarnungen für Deutschland findet ihr hier:

Dresden kämpft erfolgreich mit Trümmern der Carolabrücke

Auch die sächsische Landeshauptstadt Dresden erwartet das Hochwasser an der Elbe. Dort waren vor einigen Tagen Teile der Carola-Brücke eingestürzt. Bis das Wasser der Elbe ansteigt, mussten die eingestürzten Trümmerteile entfernt werden, damit das Wasser sich daran nicht staut (so sah es dort noch am Freitagmorgen aus). Ein Wettlauf gegen die Zeit!

Am Abend dann die gute Nachricht: Die Abrissarbeiten sind vorerst beendet. Einen Tag früher als geplant konnten die Trümmer entfernt werden. Auch zwei Bergepanzer der Bundeswehr waren zur Unterstützung vor Ort.

Warum die restlichen Brückenteile, die noch in der Elbe liegen, für das Hochwasser kein Problem sind, erklärt ARD-Reporter Arnd Groß: