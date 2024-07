Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal verliert Roberto sein Restaurant. Zunächst will er sich nicht unterkriegen lassen und packt an. Wie bei so vielen kommt der Wiederaufbau aber nicht voran und das zermürbt ihn fast. Fast drei Jahre danach wird ihm klar: Er muss raus aus dem Ahrtal und trifft eine krasse Entscheidung.

„ Es ist so, dass ich in Koblenz ‚Roberto‘ bin und nicht, wie im Ahrtal, der Betreiber vom ‚La Concordia‘, [...] das Flutopfer “, sagt Roberto Lauricella, als er im Rohbau seiner zerstörten Pizzeria in Bad Neuenahr steht. Knapp drei Jahre sind seit der Flutkatastrophe vergangen, die ihn und seiner Familie fast das Leben gekostet – und dann ihre Existenz fortgespült hat.

Die Flut im Ahrtal hat Robertos Restaurant zertstört. Auch drei Jahre später ist dort aber immer noch alles im Rohbau und der Wiederaufbau kommt nicht voran. SWR

Roberto wollte und musste raus aus dem Ahrtal, um Distanz zu gewinnen, wie er sagt. Der „ Vollblutgastronom “ hat sein Restaurant geschlossen und seinen alten Beruf in der bisherigen Form aufgegeben. Stattdessen fährt er jetzt nach Koblenz und arbeitet als Außendienstler für einen Gastronomie-Großhandel.

„ Aufgeben “ ist eigentlich ein Wort, das nicht zu Roberto passt. Denn er ist ein Kämpfer, einer, der nicht aufgibt. Nur wenige Wochen nach der Flut verkauft er Pizza aus einem Container heraus an die Helfer und bringt ein Stück Normalität zurück.

Ein Jahr später geht es Roberto mental zwar nicht gut, doch das Restaurant ist wieder behelfsmäßig offen – und es läuft. Er repariert und baut, soweit das möglich ist. Doch dass der Wiederaufbau im ganzen Ort so schleppend vorangehen und dass dringend benötigte Hilfsgelder nicht fließen, zermürbt ihn.

SWR3 Reporter Jakob Reifenberger hat Roberto in der Ruine seines Restaurants besucht und war entsetzt, wie langsam der Wiederaufbau geht:

Nach der Flutkatastrophe: Gastronom Roberto hat einen neuen Job in Koblenz

Roberto bleibt zwar weiterhin in Bad Neuenahr wohnen, aus dem Ahrtal rauszukommen, scheint ihm gutzutun. Das sieht man Roberto auch direkt an: Die Augenringe sind weg, der Blick geht nach vorn. „ Es geht mir sehr, sehr gut “, sagt er.

Dass er in Koblenz einer von vielen sei, tue der Psyche gut, sagt Roberto. „ Nicht immer wieder angesprochen zu werden. Wie steht es ums Haus? Was ist mit deinen Eltern? Wo kochst du aktuell? Wann kochst du wieder? Wann können wir zu dir ins Restaurant? Also, das darf man auch nicht vergessen, das holt das ja immer wieder hoch. “

Ich merke, dass die Probleme, die ich hier im Tal habe, dort unten nicht mehr so groß sind. Sie wirken aus der Distanz viel besser zu handeln und zu lösen.

Und natürlich ist durch den Jobwechsel auch eine große Last von seinen Schultern gefallen. Er hat mehr Zeit für sich und seine Familie, hat sich ein Rad gekauft, ist ans Meer gefahren.

Roberto: In Koblenz ist der Blick auf Hochwasser anders als im Ahrtal

Auch wie man in Koblenz mit dem Wasser umgeht – die Stadt liegt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel – helfe ihm: „ Dort ist man das gewohnt, dass Wasser kommt und dass Wasser etwas überflutet. “ Er hofft, dass sich auch im Ahrtal so eine Mentalität entwickeln könne. Dass man sich darauf einstellt, „ dass die Welt sich dreht und sich das Klima auch verändert [...] und wir nicht immer wieder diese Riesen- Mammutaufgabe erleben müssen “.

Viele Menschen im Ahrtal hatten nicht damit gerechnet, dass sich die beschauliche Ahr innerhalb kürzester Zeit in solch ein Monster verwandeln könnte. Viele Häuser sind oder waren direkt am Fluss gebaut. Die Katastrophe und vor allem deren Ausmaß kam für viele überraschend.

Sieht Roberto noch eine Zukunft im Ahrtal nach der Flut?

In den kommenden Jahren sehe er sich erst mal nicht in der Küche, sagt Roberto. Aber bedeutet das das Ende vom Restaurant Concordia in Bad Neuenahr? Dem Restaurant, für das er so viel und so lange gekämpft hat. In das unglaublich viel Energie und Herzblut geflossen sind und das letztlich auch ein Vermächtnis seiner Eltern im Ort ist? Und jetzt sagt Roberto etwas ziemlich krasses:

Ich möchte nicht zurück in diese Räumlichkeiten. Dafür ist für mich zu viel kaputtgegangen. Und ich merke halt auch, dass dieses Haus tot ist.

Doch Roberto wäre nicht Roberto, wenn diese Aussage nicht mit einem mutigen Anpacken in Verbindung stehen würde: Sein Wunsch sei es, alles komplett abzureißen und dann das Restaurant auf Stelzen und nach neuesten Hochwasserschutzauflagen neu aufzubauen.

Er wolle so ein „ Vorzeigeprojekt “ für das Ahrtal setzen. Etwas, das zeigt, dass es funktioniert und auch nach einem kollektiven Trauma weitergehen kann. Und falls das klappt, will er es an seine Kinder vererben. Die Fördergeldanträge für den Neubau hat er bereits eingereicht und wartet jetzt auf die finanzielle Unterstützung – einmal mehr.

