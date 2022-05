Früher wurden in der Bodan-Werft Schiffe gebaut – heute finden dort Konzerte statt. Dieses Jahr zum ersten Mal das Bodan Festival. Hier gibt’s alle Infos!

In Kressbronn am Bodensee ist die neue Location Werft 1919 entstanden. Direkt am Wasser veranstaltet SWR3 dort am 9. und 10. Juli das neue Bodan Festival. Am Samstag (21 Uhr) spielt das DJ-Duo Lizot, Live-Musik am Sonntag (18 Uhr) gibt es von Stefanie Heinzmann.

Lizot ist ein deutsches DJ-und Produzenten-Duo und einer der meistgestreamten deutschen Dance-Acts. Ihren größten Hit hatten Lizot bisher mit dem Song Weekend. Das Musikvideo wurde über 30 Millionen Mal bei Youtube angesehen.

Aufgelegt haben Lizot schon in Clubs und bei Festivals in ganz Europa, wie dem Sonne Mond Sterne Festival oder beim Sputnik Spring Break.

Die Schweizer Sängerin und Songschreiberin Stefanie Heinzmann ist eine der bekanntesten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. 2008 begann ihre Karriere: Die erste Single My Man Is A Mean Man wurde direkt zum Hit. Seitdem laufen viele ihrer Singles auch bei SWR3 im Radio: Diggin‘ In The Dirt, Build A House, Mother’s Heart oder Shadows.

Mit ihrer Band und den neuen Songs Colors, Would You Still Love Me oder Best Life ihres aktuellen Albums Labyrinth steht sie beim Bodan Festival auf der Bühne. Wie toll ihre Live-Konzerte sind, hat Stefanie Heinzmann letztes Jahr auch beim SWR3 Konzert auf dem Stuttgarter Schlossplatz gezeigt.