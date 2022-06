Wir präsentieren euch ein Special unseres Musik-Podcasts: Neun neue Folgen, die es alle hier zu hören gibt.

Ab 13 Uhr bis Mitternacht gab es an Fronleichnam im Radio jede Stunde zwei Folgen des SWR3-Podcasts, von dem es mittlerweile schon 275 Folgen gibt! Mit dabei waren – neben den neuen Folgen – die spannenden Geschichten von Hits wie Get Lucky, Shallow, Despacito und Klassikern wie Westerland, Hotel California oder The Sound Of Silence.

Hier anhören: Neun neue Folgen von Die größten Hits und ihre Geschichte

Eigentlich hat der australische Singer-Songwriter Vance Joy von einer Karriere als Profisportler geträumt. Aber da ist dieser eine Song, den er seit Jahren im Hinterkopf hat. Als er Riptide veröffentlicht, beginnt für Vance Joy eine Weltkarriere als Musiker.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Riptide – Vance Joy Dauer 7:56 min

Monatelang hat Gotye an Somebody That I Used To Know gearbeitet. In einem kleinen Schuppen im Garten der Eltern entsteht der Song, den bald die ganze Welt kennt. Und für den Gotye später einen Grammy verliehen bekommt.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Somebody That I Used To Know – Gotye feat. Kimbra Dauer 6:34 min

Mit ihrem Debutalbum Songs About Jane ziehen Maroon 5 im Jahr 2002 alle Blicke auf sich. Ihr Sound ist ein Mix der großen Klassiker aus Rock, Funk, Soul und Blues. Und trotzdem klingen die Jungs aus Los Angeles keinesfalls wie von gestern. Vielleicht auch deshalb, weil sie in ihren Texten kein Blatt vor den Mund nehmen.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 This Love – Maroon 5 Dauer 9:31 min

Mit Black Hole Sun treffen Soundgarden 1994 den Nerv der Zeit. Die düstere Atmosphäre des Songs macht Black Hole Sun zu einer der Grunge-Hymnen der 90er-Jahre und Soundgarden und die befreundete Band Nirvana zu den wichtigsten Vertretern des Genres. Dabei passen die Musikpreise, die es für den Song gibt, so gar nicht zum Grunge.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Black Hole Sun – Soundgarden Dauer 7:16 min

In ihrer Heimat Australien waren Midnight Oil schon vor Beds Are Burning sehr erfolgreich. Auf einer landesweiten Tournee spielten sie auch Konzerte in abgelegenen Gebieten des Kontinents und bekamen hautnah mit, in welchen Verhältnissen die australischen Ureinwohner lebten. Das Erlebte inspirierte Midnight Oil zu ihrem erfolgreichsten Song. Später sagt die Band: „ Diesen Song mussten wir schreiben! “

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Beds Are Burning – Midnight Oil Dauer 8:44 min

Niemand hätte gedacht, dass die Beach Boys 22 Jahre nach ihrem letzten Nummer-1-Hit noch einmal die Charts stürmen würden. Doch mit ihrem Song Kokomo landen sie 1988 wieder an der Spitze der Charts. Und das, obwohl das Mastermind der Beach Boys, Brian Wilson, bei den Aufnahmen gar nicht dabei ist.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Kokomo – Beach Boys Dauer 7:34 min

Mmmbop ist die erste Single der drei Brüder Isaac, Taylor und Zac Hanson. Und die bringt 1997 die ganze Welt in Tanzlaune. Dabei könnte der Kontrast zwischen Melodie und Text kaum größer sein.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Mmmbop – Hanson Dauer 8:51 min

Die Großstadt ist grau und anonym. Vor allem dann, wenn man wie Mattafix-Sänger Marlon Roudette in der Karibik aufgewachsen ist. Als er wieder in seine Geburtsstadt London zurückkehrt, schreibt er einen Song über seine Eindrücke. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß: Wenig später wird Big City Life ganz Großbritannien bewegen.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Big City Life – Mattafix Dauer 7:48 min

Mad World ist der erste große Hit für Tears For Fears. Doch 20 Jahre später wird ausgerechnet eine Coverversion des Songs noch erfolgreicher als das Original. Und selbst Tears For Fears sagen heute: „ Das Cover ist besser als unser Song .“

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.6.2022 Mad World – Tears For Fears Dauer 13:50 min

