Kurz vor Release der neuen Fanta-Vier-Single landet Thomas D in der Notaufnahme. Band-Kollege Smudo spricht im Interview mit SWR3 über den Song und wie es Thomas geht.

Am Dienstag teilte der 55-jährige Rapper der Fantastischen Vier seinen Fans auf Instagram mit, dass er sich in der Notaufnahme befindet. Der Grund: Eine mögliche Sepsis nach einem Insektenstich.

Nach Insektenstich: Thomas D scherzt auf Instagram

Zuerst hatte Thomas D die Sache noch locker genommen und darüber gescherzt, dass das Insekt sich bei ihm melden solle:

Doch als die Schmerzen und die Schwellung schlimmer wurden, war schnell klar, dass es ernster ist als gedacht. Von welchem Tier Thomas D gestochen wurde, ist nicht bekannt. Nach einer unruhigen Nacht gab er aber Entwarnung:

Die schlimmste Nacht ist vorbei.

Mögliche Sepsis: Thomas D muss Konzerte wegen Insektenstich absagen

Auch wenn er auf dem Weg der Besserung zu sein scheint: Für Konzerte fühle sich Thomas D noch nicht fit genug, so der Rapper am Donnerstag auf Instagram. Er schätzt aber, dass er in ein paar Tagen wieder bei Kräften sein wird.

Band-Kollege Smudo spricht über Thomas D und die neue Fanta-Vier-Single

Am Freitag hat Thomas D mit den Fantastischen Vier die neue Single „Wie Weit" veröffentlicht. Im Interview mit SWR3 hat Band-Kollege Smudo am Freitag über den Song gesprochen. Außerdem gab auch er Entwarnung bezüglich Thomas' Zustand:

Dem geht's gut, der ist bestens drauf. Wir alle feiern heute unseren Release-Tag.

Die Release-Party hat sich Thomas D bestimmt trotzdem anders vorgestellt. Denn zu allem Überfluss soll sich der Rapper auch noch Corona eingefangen haben, wie Smudo berichtet.