Anmod: Da hat sich der Sohn des reichsten Mannes Asiens fĂŒr seine Vorhochzeitsfeier(!) mal eben Justin Bieber als Gast-Star gewĂŒnscht. Und was macht der Papa? Macht das Portemonnaie auf, holt 10 Millionen Dollar raus und lĂ€sst das Bieberle extra nach Indien einfliegen. Und wenn ich meinen runden Geburtstag, oder meine Hochzeit oder Omas Lieblingstag mit einem Star schmĂŒcken will? Wer kostet eigentlich wieviel im Popbusiness? Wir geben die Frage mal an unseren Musikmann Matthias Kugler weiter, der am Anfang sehr viel Wert auf eine Sache legt