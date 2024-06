Stoppschild überfahren. Polizeikontrolle. Gewahrsam. Popstar Justin Timberlake hat eine Nacht auf einer Polizeiwache verbracht. Ein Polizeibericht zeigt jetzt, was genau passiert ist.

Der amerikanische Ort Sag Harbor im Bundesstaat New York ist eine Luxus-Ferienregion in den Hamptons. Dort war Justin Timberlake am Dienstag kurz nach Mitternacht mit dem Auto unterwegs – mit Alkohol im Blut. Nachdem er von der Polizei erwischt wurde, musste er mit auf die Wache. Jetzt geht ein Polizeifoto – ein sogenannter „Mug Shot“ – des Sängers durchs Netz.

Justin Timberlake: Das sagt die Polizei zu seiner Alkohol-Fahrt

Seine Augen seien „ blutunterlaufen und glasig “ gewesen, heißt es in einem Polizeibericht, aus dem amerikanische Medien wie CBS zitieren. Justin Timberlake selbst soll zugegeben haben, „ einen Martini “ getrunken zu haben. Weiter heißt es von der Polizei, Justin Timberlake sei in einem „ berauschten Zustand gewesen “, sei Schlangenlinien gefahren und habe ein Stoppschild übersehen. Der Vorwurf: Trunkenheit am Steuer und weitere Verkehrsvorgehen.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft sei der Sänger vorübergehend festgenommen worden und musste die Nacht auf der Wache verbringen. Er sei am Dienstagmorgen einem Richter vorgeführt und dann wieder freigelassen worden. Am 26. Juli muss er vor Gericht erscheinen – per Videoschalte.

Welttournee geht weiter: Justin Timberlake spielt Konzerte in den USA

Justin Timberlake ist aktuell mit seinem neuen Album auf Tour in Nordamerika. Auf dem Plan stehen ab Freitag die nächsten Konzerte in Chicago und New York. Ab Ende Juli spielt Timberlake dann auch in Europa, in Deutschland unter anderem in Berlin, München, Köln und Hamburg. Im Herbst geht es dann wieder zurück in die USA.