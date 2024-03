Wir haben Matt Simons Song „Weak In The Knees“ in SWR3 gespielt und er hat es in dem Moment im Auto gehört. Wie er darauf reagiert hat, seht ihr hier!

Dennis Tinat moderiert in SWR3 PUSH einen neuen Song an. Aber nicht irgendeinen. Er moderiert den Song von Matt Simons an. Und was dann passiert, ist so schön!

Matt Simons hört SWR3

Für seine neue Single ist der Amerikaner im Moment in Deutschland unterwegs. Er ist dabei natürlich oft im Auto unterwegs, hört SWR3 und dann kommt sein Song im Radio! Der Sänger ist so happy und meldet sich direkt mit einer Sprachnachricht bei uns:

Nachdem Matt Simons sein neues Lied bei uns in SWR3 PUSH gehört hat, meldet er sich mit einer Sprachnachricht bei uns.

Wer ist Matt Simons? Shervin-Lainez Wenn es um Liebeslieder oder luftige Balladen, eingängige Beats und gefühlvolle Momente geht, ist Matt Simons der Mann. Der 36-jährige Singer-Songwriter hat sein außergewöhnliches Talent in den letzten zehn Jahren mehr als einmal unter Beweis gestellt mit Hits wie „Catch & Release“ und „We Can Do Better“, die Millionen von Streams erreicht haben. 2024 veröffentlicht der Kalifornier nun „Weak In The Knees“. Matt Simons ist ein Überflieger Ja, er hat Jazz und Saxofon studiert. Er spielt aber auch noch viel mehr Instrumente. Aber als Songwriter schreibt er ganz klassische Popsongs, gerne auch melancholische Balladen am Klavier. Sein Vorbild: Die Beatles. Von der Musik leben konnte er aber erstmal nicht. Als er 2016 beim SWR3 New Pop Festival bei uns war, hat er erzählt, dass er eine Zeit lang sogar sein Zimmer untervermieten musste, weil er sich die Miete für seine Wohnung in New York nicht leisten konnte. Statt in seinem Bett hat er da auf dem Sofa gepennt. Ein Konzert in einem kleinen Kaffee in Amsterdam hat dann alles verändert. Im Publikum war eine Frau, die für eine große Fernsehsendung arbeitet, die niederländische Version von „ Gute Zeiten, Schlechte Zeiten “. Sie war Fan von Matt und hat einen Song von ihm für die Serie verwendet.

Matt Simons hört seinen eigenen Song im Radio

Die Reaktion des Sängers gibt es aber nicht nur zu hören. Matt Simons hat sich dabei auch gefilmt und das Ganze bei Tiktok hochgeladen. So können wir alle an seiner Freude teilhaben! ♥

So kommt neue Musik ins Radio Jeden Tag werden um die 50.000 (!) Songs veröffentlicht. Hier den Überblick zu behalten, klingt wie eine fast unlösbare Aufgabe für die SWR3-Musikredaktion. Und doch schaffen wir es immer wieder, die besten neuen Künstlerinnen und Künstler mit ihren Songs früh zu entdecken und sie euch bei SWR3 vorzustellen. Dafür gehen die SWR3-Musikredakteurinnen- und Redakteure auf Konzerte, beobachten Musik-Trends bei Social Media und stehen mit der Musikszene in Verbindung, um neue Talente zu finden. Wenn ein neuer Song zum Sound von SWR3 passt und verschiedene Kriterien erfüllt, schafft er es ins Radio. Und wenn die Band, der Sänger oder die Sängerin des Songs auch noch live gut ist, holen wir sie zu unserem großen Festival für Newcomer, dem SWR3 New Pop Festival. Genau so lief es auch mit Matt Simons. Damals hat er uns mit Catch & Release total verzaubert und 2016 ein tolles Konzert beim New Pop gespielt. Heute ist er ein erfolgreicher Sänger und Songwriter und hatte eine ganze Menge Radio-Hits.

Worum geht es in Matt Simons Song „Weak In The Knees“

Matt Simons neue Single ist ein berührender Popsong über die erste Liebe und das ganz neue Gefühl – die Schmetterlinge im Bauch, das Herzklopfen in der Brust und vor allem aber die weichen Knie. Kombiniert mit dem zurückhaltenden Instrumental, den Uptempo-Beats und Matts sanfter Stimme fühlt sich „Weak In The Knees“ wirklich so an, als ob man sich zum ersten Mal Hals über Kopf verliebt, ohne zu wissen, wo oben oder unten ist.